Martedì è stato il giorno più caldo di sempre in Australia: temperature oltre i 40°C

La giornata di ieri, martedì 17 Dicembre 2019, è stata la più calda di sempre in Australia, poichè la temperatura media in tutto il paese ha raggiunto i 40,9 gradi Celsius, in aumento rispetto al precedente record di 40,3°C registrato nel Gennaio 2013. Oggi l'Ufficio Australiano di Meteorologia ha dichiarato lanciato l'allarme incendi.

Le temperature infatti a quanto pare sono destinate ad aumentare ulteriormente nei prossimi giorni, motivo per cui la popolazione è stata messa in guardia dal rischio incendio.

"Ci aspettiamo che vaste aree dell'entroterra del sud dell'Australia, del Victoria e Nuovo Galles del Sud raggiungano temperature pari a quelle di metà anni 40" ha affermato la meteorologa Sarah Scully in una nota.

Questa nuova ondata di calore arriva in un anno difficile per la nazione, che ha fatto i conti già nei passati mesi con devastanti incendi boschivi che hanno dilaniato il paese e peggiorato la qualità dell'aria.

Il Bureau of Meteorology Australiano ha messo in guardia le persone dai rischi collegati alle temperature estreme ed il fumo degli incendi che dovrebbe avere un "grande impatto sulla salute delle persone".

Complessivamente, il 2019 è stato complicato a livello climatico a livello mondiale: sono state tante le nazioni che hanno fatto i conti con condizioni climatiche estreme. Lampante è l'esempio dell'Europa, che lo scorso Luglio ha fatto i conti con un'ondata di caldo da record, mentre il Nord Italia qualche settimana fa è stata colpita dalle violenti piogge che hanno provocato non pochi disagi a Venezia.