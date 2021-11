Martedì nero per le criptovalute: Bitcoin ed Ethereum perdono oltre il 10%

Per un Black Friday 2021 che si avvicina, c'è un martedì nero che va in scena quest'oggi per il mercato delle criptovalute. I principali token, infatti, stanno registrando forti perdite, che superano anche il 10% nel caso di Ethereum.

Nel momento in cui stiamo scrivendo, il Bitcoin viene scambiato a 59.671,20 Dollari, il 9,45% in meno rispetto alle rilevazioni di ieri ed in calo del 12,32% rispetto a sette giorni fa.

Come dicevamo poco sopra, anche Ethereum perde, il 10,92% a 4.211,83 Dollari, mentre su base settimanale il calo è del 12,41%.

Crescono anche varie alt-coin, tra cui Solana (che perde l'8,86% a 220,56 Dollari), Cardano (-10,87% a 1,85 Dollari), Polkdaot (-15,07% a 39,76 Dollari), Dogecoin (-10,83% a 0,2343 Dollari), e SHIBA NU (-8,36% a 0,00004828 Dollari).

La scorsa settimana, dopo le dichiarazioni di Tim Cook sulle criptovalute, il mercato aveva fatto registrare un timido rimbalzo ed Ethereum aveva fatto registrare un nuovo massimo storico a 4.764,55 Dollari.

Secondo le rilevazioni di CoinMarketCap, la capitalizzazione complessiva del mercato è di 2.420.228.122,204 Dollari. Le prossime ore sono da tenere sotto controllo in quanto potrebbero esserci altri sviluppi: la cosa certa però è che nel momento in cui stiamo scrivendo i cali sono diffusi ed importanti, e come sempre vi terremo aggiornati.