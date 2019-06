I 'Martemoti' potrebbero essere causati dal sottosuolo ghiacciato del pianeta

Circa un paio di mesi fa, il lander InSight Mars della NASA ha ascoltato il primo "Martemoto" della storia. Secondo gli scienziati, il fenomeno che sta creando questi movimenti della crosta marziana è da attribuire al raffreddamento dell'acqua sotto la superficie.

A dar vita a questa teoria è stato Michael Manga, uno scienziato planetario dell'Università della California a Berkeley.

Come spiegato dall'articolo pubblicato sulla rivista Geophysical Research Letters, su Marte, l'acqua sotterranea potrebbe essere presente in alcuni canali o fori naturali. Manga descrive questo fenomeno comparandolo alla fratturazione idraulica che avviene sulla Terra (e può essere sia naturale che artificiale).

Queste fratture si creano quando un fluido, in genere l'acqua, crea e poi si propaga attraverso una frattura di uno strato roccioso nel sottosuolo. Artificialmente, questo processo viene utilizzato per aumentare la permeabilità di una formazione di roccia contenente idrocarburi (per migliorare la produzione di petrolio o di gas metano).

Sul Pianeta Rosso invece, questo fenomeno si verificherebbe quando le temperature del pianeta si abbassano e fanno congelare l'acqua presente nel sottosuolo. Questo raffreddamento dell'acqua in ghiaccio produrrebbe una pressione, che a sua volta potrebbe causare delle vibrazioni sulla superficie del pianeta.

Il responsabile diretto di questi eventi potrebbe essere la luna di Marte, Phobos, oppure i cambiamenti nella pressione nell'atmosfera marziana causati dal Sole, e che a sua volta raffreddano o riscaldano il pianeta.