Martin Couney, la storia sconosciuta del 'falso medico' che salvò migliaia bambini

Martin Couney si considerava un medico, ma molto probabilmente non lo era davvero. Tuttavia, l'uomo salvò migliaia di bambini nati prematuri grazie alla sua idea di utilizzare le incubatrici... ma andiamo con ordine. Nato nel 1869 in Prussia, il vero nome dell'uomo era Michael Cohen, che cambiò quando emigrò a New York all'età di 18 anni.

Non si sa molto su Couney. Non esistono credenziali mediche registrate (sia adesso che ai tempi) e lo stesso uomo affermava di essere un protetto un famoso medico francese di nome Pierre-Constant Budin (famoso per aver introdotto le incubatrici in Europa). Ovviamente non ci sono prove di quanto affermato da Couney.

Nonostante ciò, oggi il "medico" è famoso perché ha passato 40 anni della sua vita a salvare i bambini prematuri. Secondo un libro scritto in suo onore "The Strange Case of Dr. Couney: How a Mysterious European Showman Saved Thousands of American Babies" di Dawn Raffel, il Dr. Couney ha salvato tra 6.500 o 7.000 pargoli in tutta la sua vita.

Tutto è iniziato a New York. A quei tempi gli ospedali non potevano permettersi le incubatrici e c'era una generale mancanza di risorse per aiutare i bambini, come latte materno e infermiere. Per questo motivo Couney utilizzò una "tecnica" abbastanza strana e discutibile (almeno ai giorni d'oggi) ma per una causa davvero nobile: i bambini prematuri venivano messi all'interno di incubatrici... ma erano "esposti" al pubblico che, pagando, avrebbero osservato questa strana - per l'epoca - pratica.

Potrebbe sembrare crudele, ma in questo modo Couney riuscì ad autofinanziarsi, espandendosi, fino ad avere migliaia di incubatrici (e materiale per i bambini). C'è da considerare, infatti, che i medici professionisti dell'epoca non facevano molto per salvare i nati prematuramente. Sempre secondo il libro, il presunto medico manteneva un grande rapporto di amicizia con i bambini salvati, e riceveva spesso inviti di compleanno e di matrimonio.

Couney utilizzò molti slogan e buttadentro per attirare il pubblico dentro le sue strutture, dove l'85% dei bambini sopravviveva. Il medico morì nel 1950 all'età di 80 anni. Durante la sua vita, oltre a salvare migliaia di vite, dimostrò anche l'inefficienza del sistema sanitario che semplicemente ignorava i nascituri nati prematuramente.