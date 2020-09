Marvel's Avengers: come ottenere la migliore esperienza di gioco su PC

Dopo il nostro speciale su Marvel's Avengers su PC, oggi è la volta di un videospeciale in cui vi consigliamo come ottenere la migliore esperienza di gioco su computer per il nuovo titolo dedicato ai supereroi dell'universo Marvel.

Nel filmato, che potete visualizzare come sempre in apertura, spieghiamo qual è la configurazione ideale per trarre il massimo dal nuovo gioco dei Vendicatori. Abbiamo iniziato con un processore Intel Core i7-10700K, che si è rivelato in grado di sostenere a pieno il carico di lavoro senza troppi problemi grazie ai suoi 8-core e 16 Thread.

Come scheda madre invece abbiamo optato per una ASUS ROG Maximus XII Hero, accompagnata dalla GPU ASUS ROG Strix RTX 2080 SuperOC e 16 gigabyte di RAM DDR4 G-Skill Trident Z RGB. Per quanto riguarda il cooler, invece, abbiamo scelto il dissipatore a liquido NZXT Kraken Z73 a tri-ventola da 360mm. Completano la nostra configurazione un SSD Samsung 970 Evo Plus, l'alimentatore NZXT C850 ed un case NZXT H710i.



Contenuto realizzato in collaborazione con Intel