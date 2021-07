Marvel Studios, cosa succede dietro le quinte? Ve lo spieghiamo noi grazie a Formlabs

Dopo avervi portato dietro le quinte di "Raised by Wolves", torniamo ad approfondire il mondo del cinema e la tecnologia utilizzata per "dare vita" a ciò che siamo soliti vedere sul grande schermo. Questa volta, l'approfondimento riguarda i Marvel Studios, "freschi" di pubblicazione di "Black Widow".

Ebbene, dovete sapere che dietro a grandi successi come quello della pellicola di Cate Shortland, che sta "sbancando" anche su Dysney+, ci sono miriadi di addetti ai lavori che lavorano sodo, pur non avendo, per ovvi motivi, la stessa visibilità degli attori che compongono il cast del film. Tra coloro che hanno lavorato dietro le quinte a "Black Widow", nonché a "Iron Man", "Avengers" e "Guardiani della Galassia", c'è Russell Bobbitt, capo degli oggetti di scena dei Marvel Studios.

Per intenderci, si tratta della persona "responsabile" di elementi iconici come il martello di Thor, lo scudo di Capitan America, i reattori ad arco di Iron Man e la luce che quest'ultimo "indossa" sul petto. Insomma, Bobbitt è una figura chiave dei Marvel Studios: persino la maniglia di una porta toccata da un attore deve passare per la sua approvazione prima di finire in un film.

Grazie a Formlabs, nota azienda statunitense, possiamo analizzare quali tecnologie vengono utilizzate da Bobbitt per realizzare gli oggetti di scena. In questo contesto, è emerso che ai Marvel Studios viene sfruttata molto la stampa 3D.

Bobbitt iniziò a utilizzare questa tecnologia nel 2009, quando lavorò con J.J. Abrams su "Star Trek". In particolare, il regista aveva posizionato una stampante 3D nel suo ufficio e affidò a Bobbitt e un esperto CAD la realizzazione di un oggetto di scena specifico: una raygun. All'epoca le stampanti 3D non costavano poco: il prezzo si aggirava attorno ai 150.000 dollari. Erano gli albori di questa tecnologia, ma il progetto andò a buon fine in appena 24 ore e Bobbitt si "innamorò" della stampa 3D.

Abbiamo già spiegato a quali grandi progetti Bobbitt ha lavorato recentemente, ma qual è il processo creativo dietro a un oggetto di scena? Innanzitutto, il produttore realizza una lista degli oggetti di scena che ritiene più importanti, che saranno poi al centro dei disegni effettuati da un team di illustratori. Questi ultimi vengono in seguito mostrati al regista: le bozze che passano l'approvazione di quest'ultimo e di Bobbitt sono pronte per diventare oggetti di scena. A questo punto, viene effettuato un progetto CAD e si realizzano dei prototipi. Infine, risulta necessario effettuare dei "test" con gli attori, in modo da cercare di comprendere se c'è qualcosa da sistemare prima di procedere alla stampa definitiva.

Un esempio pratico? Bobbitt ha fatto stampare il martello Stormbreaker di Thor. Quest'ultimo dispone di 34 pezzi, che stando al capo degli oggetti di scena sono stati "assemblati come un trofeo". Ovviamente, per comprendere al meglio come realizzare il martello, Bobbitt ha dovuto lavorare a stretto contatto con l'attore Chris Hemsworth.

Se state pensando che sia tutto molto complesso, dovete sapere che in realtà la stampa 3D ha semplificato molto la vita a coloro che creano gli oggetti di scena. Infatti, tramite questa tecnologia è possibile risparmiare parecchio tempo e potenzialmente creare rapidamente dozzine di prototipi da mettere alla prova. Così facendo, si può evitare di spendere soldi in oggetti che magari non verranno mai utilizzati. "Ai vecchi tempi, c'era uno scultore che scolpiva gli oggetti in varie dimensioni", ha spiegato Bobbitt, sottolineando quanti passi in avanti sono stati fatti da questo punto di vista.

In ogni caso, il capo degli oggetti di scena dei Marvel Studios ne è sicuro: la stampa 3D è ormai uno strumento quotidiano particolarmente utile. Pensate che, in determinati periodi, questa tecnologia è stata utilizzata per stampare circa 100 oggetti di scena per singolo film. Nel caso ve lo stiate chiedendo, i materiali utilizzati da Bobbitt sono molteplici e vanno dalla gomma alla resina dura, a seconda della scena coinvolta.

In questo contesto, le soluzioni di Formlabs possono tornare utili. Non è infatti un caso che, come potete vedere nell'immagine presente in calce all'articolo, all'interno del "set" di Bobbitt sia presente anche una stampante 3D di quest'azienda. Per il resto, dopo avervi "fatto conoscere" una delle figure che lavorano dietro alle quinte dei grandi successi cinematografici dei Marvel Studios, probabilmente guarderete con altri occhi l'immagine di copertina, in cui si vedono Russell e Travis Bobbitt sul set di "Avengers".