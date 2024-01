Da Marzo 2024 si potrà pagare Spotify direttamente dall'app per iPhone

In un lungo post pubblicato sul proprio blog ufficiale, dove applaude il DMA dell’Unione Europea, Spotify annuncia le novità che verranno messe a disposizione di artisti, creator ed utenti a partire da Marzo 2024, ovvero il mese in cui entrerà in vigore la nuova normativa del Vecchio Continente.

Spotify spiega che, grazie al DMA, presto sarà in grado di informare gli utenti direttamente all’interno dell’applicazione su eventuali offerte sugli abbonamenti, modifiche ai prezzi ed altro.

Soprattutto, la novità più importante riguarda senza dubbio gli utenti che accedono a Spotify da iPhone: presto infatti gli sviluppatori consentiranno di acquistare gli abbonamenti Premium, audiolibri o effettuare lo switch da una sottoscrizione all’altra direttamente dall’applicazione. Attualmente ciò non è possibile e Spotify rimanda gli utenti al proprio sito web su PC: “al momento non puoi passare da Free a Premium nell'app e non possiamo nemmeno dirti quanto costano i nostri vari abbonamenti, come puoi risparmiare o dove acquistarli. Non ha senso. Per tutti coloro che vivono nell’UE, la situazione sta per cambiare” spiega Spotify, in una frecciata nemmeno tanto velata ad Apple.

Novità anche per gli audiolibri: per la prima volta, nei mercati in cui è disponibile tale funzione, si potrà vedere il prezzo di un audiolibro direttamente durante la navigazione all’interno del catalogo. Sarà possibile anche acquistarlo facilmente, in pochi tap, per ascoltarlo subito.

Spotify ha rimosso i pagamenti tramite App Store lo scorso Luglio, a causa delle commissioni giudicate troppo elevate, pari al 30%. Tale imposta, come spiegato da Spotify, è vietata dalla nuova normativa dell'UE.



Con il DMA la situazione dovrebbe cambiare anche per la stessa Apple che consentirà il sideloading delle app su iPhone.