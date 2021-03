Una maschera d'oro risalente a 3.000 anni fa è stata scoperta in Cina

A Sanxingdui, un'area fuori dalla capitale provinciale di Chengdu, è stata trovata una maschera d'oro di 3.000 anni in un sito archeologico nella provincia cinese di Sichuan. Il manufatto pesa circa 280 grammi ed è stimato essere composta per l'84% d'oro.

Non solo la maschera: oltre 500 oggetti sono stati portati alla luce da sei "pozzi sacrificali" scoperti di recente, secondo l'Amministrazione nazionale del patrimonio culturale del paese. Questa scoperta potrebbe far luce sull'antico stato di Shu, un regno che governò nel bacino del Sichuan occidentale fino al 316 a.C., data in cui il regno venne conquistato.

Non è la prima volta che viene effettuata una scoperta del genere; più di 50.000 manufatti antichi sono stati trovati a Sanxingdui dagli anni '20, quando un contadino locale si imbatté accidentalmente in una serie di reliquie nel sito. Passo avanti molto importante si è verificato nel 1986, con la scoperta di due fosse cerimoniali contenenti oltre 1.000 oggetti.

"Le ultime scoperte arricchiscono e approfondiscono la nostra comprensione della cultura Sanxingdui", secondo quanto ha dichiarato il vicedirettore dell'Amministrazione nazionale del patrimonio culturale, Song Xinchao. Sebbene non sia ancora riconosciuto come patrimonio mondiale dell'UNESCO, Sanxingdui potrebbe entrarci in futuro (come Chernobyl).



Chissà cos'altro verrà scoperto in futuro in questo sito archeologico.