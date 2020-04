La mascherine sono davvero utile contro il coronavirus? Dovremmo indossarle tutti?

Indossare una mascherina aiuta davvero contro il coronavirus? Si tratta di un dibattito molto agguerrito e diversi paesi e autorità danno consigli diversi. In base a quanto riportano diversi studi, infatti, indossare una maschera per evitare infezioni respiratorie virali come quella del COVID-19 offre una protezione minima.

L'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) attualmente scoraggia l'uso della maschera: al momento non ci sono prove che indossare una maschera da parte di persone sane, possa impedire loro di contrarre virus respiratori. L'OMS, infatti, raccomanda solo l'utilizzo di respiratori speciali per gli operatori sanitari che lavorano con persone che potrebbero essere infette.

Al contrario, i Centers for Disease Control and Prevention (CDC) negli Stati Uniti hanno recentemente raccomandato a tutti di indossare una maschera. Tuttavia, ciò serve a impedire che le persone infette passino l'infezione, non per impedire a chi lo indossa di essere infettato. Chi ha ragione? Analizzando 14 studi randomizzati sull'uso della maschera e sull'infezione per malattie simil-influenzali, un team di ricercatori è arrivato ad una conclusione.

I ricercatori non hanno dimostrato che indossare maschere porti ad una sostanziale riduzione della malattia simil-influenzale (non è stato analizzato il COVID-19 poiché non ci sono studi abbastanza studi). Tuttavia, le ricerche erano troppo piccole per escludere i vantaggi delle maschere. Esistono diversi motivi per cui queste non offrono una protezione significativa. Innanzitutto, le mascherine potrebbero non essere molto utili senza la protezione degli occhi. Sappiamo da esperimenti su animali e di laboratorio che l'influenza o altri coronavirus possono entrare negli occhi e viaggiare fino al naso e nel sistema respiratorio.

Le mascherine, inoltre, possono anche fornire un falso senso di sicurezza, chi la indossa può fare cose più rischiose come entrare in spazi e luoghi affollati. Un recente studio di laboratorio di Hong Kong ha scoperto che alcune maschere di prova possono impedire la diffusione di virus da chi lo indossa; le maschere hanno ridotto la quantità di goccioline e aerosol contenenti quantità rilevabili di virus.

Attualmente, l'OMS raccomanda che devono indossare mascherine solo gli operatori sanitari o gli infetti. Il dibattito, tuttavia, continuerà ancora a lungo.