La mascherine di tessuto 'fatte in casa' sono utili contro il coronavirus?

Secondo gli esperti, non ci sono abbastanza dati per sapere con certezza se le mascherine che vengono utilizzate da una persona infetta aiutano ad impedire di diffondere il virus. Le maschere di stoffa, così come le maschere chirurgiche, sono progettate per proteggere gli altri dal virus da chi lo indossa, non viceversa.

Quando le mascherine sono indossate come abitudine generale, mirano a impedire alle persone che non sono consapevoli di essere malate di trasmettere involontariamente il virus ad altri. Indossare una mascherina non significa sostituirsi al distanziamento sociale, al lavaggio delle mani e ad altri sforzi. Tuttavia, ci sono pochi studi che valutano l'efficacia delle maschere in tessuto nel prevenire la diffusione delle malattie respiratorie, affermano i ricercatori dell'U.S. National Academies of Sciences, Engineering and Medicine.

In uno studio, una mascherina che utilizzava 16 strati di tessuto di un fazzoletto era in grado di filtrare il 63 percento di particelle di dimensioni di 300 nanometri (il coronavirus, in confronto, ha un diametro compreso tra 50 e 200 nanometri). Mediante quella maschera, però, era più difficile respirare rispetto ai respiratori N95, spesso utilizzati negli ospedali. Indossare una maschera di stoffa con così tanti strati sarebbe scomodo e potrebbe "far svenire alcuni", scrivono i ricercatori.

D'altro canto, le classiche mascherine chirurgiche sono più comode: possono aiutare a ridurre la trasmissione dell'influenza e dei coronavirus stagionali che causano raffreddori comuni. Indipendentemente da quanto bene funzionino, il successo di un panno o di una maschera chirurgica nel proteggere gli altri dipende dal modo in cui viene usata: se correttamente indossata aiuta, in caso contrario - ovviamente - no. Sebbene le prove per le maschere in tessuto siano scarse, i funzionari sanitari dovrebbero comunque incoraggiare le persone a indossare maschere, scrivono altri ricercatori in un'analisi.