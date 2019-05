L'ultimo maschio di rinoceronte di Sumatra è deceduto. A rischio la specie

Il rinoceronte di Sumatra abitava un tempo le foreste pluviali, le paludi e le foreste di India, Bhutan, Bangladesh, Birmania, Laos, Thailandia, Malaysia e Indonesia. Meno di 80 individui rimangono oggi in natura, e in numeri sono in calo.

Con la morte di Tam, l'ultimo rinoceronte di Sumatra maschio (in cattività) in Malesia, nel paese rimane solo una femmina di nome Iman. Il rinoceronte di Sumatra è stato dichiarato estinto in natura in Malesia nel 2015, ma con Tam, una flebile scintilla di speranza è sempre rimasta accesa.

Tam si ammalò alla fine di aprile, iniziando a perdere l'energia e l'appetito. Il suo declino fu rapido, tanto che lunedì 27 maggio, il rinoceronte di 30 anni espirò il suo ultimo respiro al Tabin Wildlife Reserve di Sabah.

"I nostri cuori sono pieni di tristezza perché piangiamo non solo la perdita della fauna selvatica, ma anche la perdita di una specie" ha scritto WWF Malaysia su Facebook.

Il declino della specie è da attribuire al bracconaggio e alla perdita del suo habitat naturale, abbattuto per ricavare legname o per fare spazio alle coltivazioni. Le condizioni della specie, purtroppo, non miglioreranno da sole, le restanti popolazioni sono piccole e isolate l'una dall'altra, e questo renderà difficile la loro sopravvivenza (nonché la loro localizzazione).

Un altro problema riguarda la fertilità: se non vanno regolarmente in gravidanza infatti, le femmine sviluppano problemi uterini, che li rende sterili. Iman può ancora produrre ovuli, e si può ancora tentare la fecondazione in vitro e la maternità surrogata.

Secondo gli esperti la sesta estinzione di massa sta avvenendo proprio adesso, non per cause naturali, ma per colpa dell'uomo. Anche i koala sono a rischio, e sono stati dichiarati funzionalmente estinti.