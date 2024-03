Questa controversa mascotte del Giappone voleva far accettare il plutonio ai bambini

Ricordate l'Uomo Radioattivo de "I Simpson"? È un personaggio inserito nel cartone animato americano per alleggerire il discorso delle scorie radioattive sentito per via della centrale nucleare di Springfield. Il Giappone è noto per la presenza di mascotte vistose ma ce n'è una che vince su tutti per ambiguità: Pluto-kun.

Le mascotte, o yuru kyara, rappresentano una componente fondamentale della cultura giapponese. Questi personaggi spaziano da ambasciatori di forze di difesa e polizia, come Prince Pickles e Pipo-kun, a simboli di iniziative governative per l'ambiente o la tecnologia.

Anche la politica si avvale di loro per avvicinarsi ai cittadini, come dimostrato dai progetti del partito Liberal Democratico di introdurre mascotte che raffigurano figure politiche. Questo approccio riflette una strategia comunicativa unica, capace di rendere più accessibili temi altrimenti complessi o distanti dalla quotidianità delle persone.

Anche Android ha una mascotte che può essere creata online in modo facile e divertente.

Però esistono delle mascotte molto controverse. Nonostante il loro ruolo prevalentemente positivo, alcune si sono trovate al centro di controversie. Un esempio è Pluto-kun (qui un'immagine), creato per migliorare l'immagine del plutonio, che ha risentito del mutato contesto post-Fukushima. Similmente, Sento-kun (qui un'immagine) ha suscitato dibattiti per il suo design insolito, nonostante l'intento di celebrare la ricca eredità culturale di Nara.

Al di là della loro estetica, le mascotte offrono una via d'escape dalla rigidezza sociale, promuovendo un'interazione più libera e spontanea. La fondatrice della scuola per mascotte, Choko Ohira, sottolinea come questi personaggi facilitino un contatto diretto con il pubblico, permettendo espressioni di affetto altrimenti inibite da convenzioni sociali. Questo aspetto ludico e inclusivo è fondamentale per comprendere il loro successo.

Certo però, che in Giappone ne succedono di cose strane, vero?