La massa del Sole racchiusa in pochi chilometri. Che cos'è una stella di neutroni?

Andate in cucina, prendete un cucchiaino e raccogliete un po' di zucchero. L'ingrediente raccolto pesa pochi grammi, l'ideale per zuccherare appena un caffè. Adesso, immaginate per assurdo di usare lo stesso cucchiaino per raccogliere quantità uguale di materia da una stella di neutroni; peserebbe circa un migliaio di tonnellate.

Le stelle di neutroni sono i resti di stelle giganti che hanno terminato la loro vita nel modo più spettacolare possibile: attraverso una supernova. Dopo l'esplosione, i nuclei di queste ex stelle vengono racchiusi in un oggetto ultra-denso avente la massa del Sole, ma di piccole dimensioni, di ordine non superiore alla decina di chilometri.

L'immensa forza gravitazionale, schiaccia i nuclei atomici fra loro portando a contatto le particelle subatomiche, fondendo così gli elettroni con i protoni e li trasforma in neutroni (la materia di queste stelle di neutroni è diversa da quella ordinaria, e non ancora del tutto compresa).

La supernova che dà origine a una stella di neutroni impartisce molta energia all'oggetto, facendolo ruotare sul suo asse da 60 fino a 700 volte al secondo. Inoltre, i formidabili campi magnetici di queste entità producono colonne di radiazione ad alta potenza.

Ragionando ancora per assurdo, se non si potesse morire una volta a contatto con la superficie della stella, la gravità percepita sarebbe 2 miliardi di volte più forte di quella della Terra. Il campo magnetico di una stella di neutroni, inoltre, potrebbe essere trilioni di volte più forte di quello terrestre.

Sappiamo ancora molto poco di questi oggetti. Recentemente, gli astronomi hanno individuato la stella di neutroni più massiccia mai vista, 2.14 volte la massa del nostro sole racchiusa in una sfera larga circa 20 chilometri.

Le meraviglie che si trovano nei meandri del nostro Universo. Ed è solo la punta dell'iceberg.