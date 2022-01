La massa terrestre sta aumentando o diminuendo? Scopriamo i numeri in gioco

La Terra cede e riceve costantemente materia dal sistema solare. Questa affermazione suscita una questione interessante: il nostro pianeta si sta espandendo o restringendo?

Secondo Guillaume Gronoff, ricercatore del Langley Research Center della NASA, il pianeta, o più precisamente la sua atmosfera, sta subendo un fenomeno di restringimento a causa della costante dispersione di gas nello spazio. Quando un pianeta si forma si innesca un processo di accrescimento costituito da un aumento di massa promosso dalla caduta di meteoriti sulla superficie del corpo celeste. In questo senso gli scienziati stimano che sul nostro pianeta cadano annualmente circa 16500 tonnellate di asteroidi, come il presunto meteorite caduto in una risaia nell'India orientale. Contemporaneamente, avviene un fenomeno di fuga atmosferica che, funzionando in modo simile all’evaporazione, disperde gli atomi di idrogeno ed elio nello spazio.

Attraverso l'analisi di dati satellitari i ricercatori hanno calcolato l’incidenza di questo fenomeno, evidenziando, anche in relazione alla massa acquisita dall’accrescimento, che la Terra sta perdendo circa 66.100 tonnellate di massa all'anno. Successivamente, utilizzando le stime per la fuga atmosferica stabilite negli ultimi cento anni, Gronoff ha calcolato che, a un ritmo di 60.000 tonnellate di atmosfera perse all'anno, la Terra impiegherebbe 5 miliardi di anni per perderla completamente. In tal senso, è necessario specificare che l’atmosfera terrestre ha comunque meccanismi di rigenerazione che aumenterebbero ancora di più la stima del ricercatore. In definitiva Gronoff ha affermato: “Certo, è ancora ricerca, perché è difficile misurare la massa della Terra in tempo reale. Non abbiamo il peso della Terra con la precisione necessaria per vedere se la Terra sta perdendo o guadagnando massa”.

É comunque un dato di fatto che anche nel caso in cui la Terra perdesse massa questo fenomeno non costituirebbe un rischio per gli organismi viventi.