La massa degli umani nel mondo equivale a una polpetta gigante 3 volte la Torre Eiffel

"Perché?" vi starete chiedendo voi. "Perché no!" vi diciamo noi. La scienza è meravigliosa proprio perché molte volte risponde a domande che nessuno aveva mai chiesto, ma che possono sicuramente stupire. Un utente Reddit ha calcolato la massa di tutte le persone della Terra insieme. Il risultato? Scopritelo!

Poiché ci sono 7,88 miliardi di persone nel mondo, la loro massa potrebbe essere racchiusa in 496 milioni di metri cubi di spazio. Una sfera larga poco meno di 1 chilometro (la larghezza di circa tre torri Eiffel).

Tenendo conto della crescita della popolazione, in un anno quanto diventerebbe grande questa "polpetta gigante"? Attualmente gli abitanti della Terra hanno un tasso di crescita della popolazione mondiale dell'1,05% annuo. Se arrotondiamo il diametro della sfera a 1 km e supponiamo che la massa media di un essere umano non cambi, in 1 anno la nostra sfera - che ha un raggio di 500 metri - crescerebbe di 1,7 metri.

Non è la prima volta che viene attuato un esperimento mentale simile. Nel 2014 ad esempio, uno studio aveva calcolato che ogni essere umano del nostro pianeta - che all'epoca eravamo 7,159 miliardi - potesse tranquillamente entrare nel Grand Canyon.

Incredibile come una quantità così "esigua" e apparentemente insignificante di umani, possa cambiare il globo in una maniera cosa importante da essere visto perfino dallo spazio.