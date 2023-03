La Massage Gun di Xiaomi è in sconto del 28% su Amazon Italia

Certo, nella più recente edizione del Mobile World Congress di Barcellona abbiamo visto la presentazione della gamma Xiaomi 13, ma è risaputo che questo brand non realizzi solamente smartphone. A ricordarcelo è anche una promozione comparsa su Amazon, che mette in sconto la cosiddetta Massage Gun.

Scendendo maggiormente nel dettaglio, ora il prodotto viene proposto a un prezzo pari a 108,16 euro su Amazon tramite rivenditori. Stando a quanto si apprende dalla versione italiana del ben noto portale e-commerce, usualmente il costo della Massage Gun ammonterebbe a 149,99 euro. Il possibile risparmio è dunque del 28%.

A conti fatti, insomma, lo sconto è di 41,83 euro. A qualcuno tra di voi, però, potrebbe sfuggire a cosa si faccia riferimento nello specifico. Ebbene, si tratta di un dispositivo che promette massaggi muscolari profondi, potenzialmente ideali per cercare di recuperare in seguito, ad esempio, a un infortunio sportivo o comunque all'esercizio fisico.

Tra le principali caratteristiche messe in evidenza da Xiaomi, troviamo tre testine di massaggio e una ricarica tramite porta USB Type-C, perché bisogna comunque preservare l'aspetto tecnologico. Ci sono poi tre differenti intensità e viene promesso un funzionamento "ultra silenzioso" (45dB). In ogni caos, se cercate maggiori dettagli sul prodotto, potreste voler fare riferimento al portale ufficiale di Xiaomi. Sicuramente si tratta di un dispositivo che non esattamente tutti potrebbero aspettarsi da questo brand.