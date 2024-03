'Masse gelatinose viventi' spuntano praticamente ovunque e sono disgustose

Ve lo diciamo sin da subito, per quanto siano rivoltanti da vedere, hanno un nome: briozoi. Cerchiamo di capire di cosa si tratti realmente e dove è possibile osservarli.

Pochi giorni fa abbiamo visto l’assurda caratteristica di un animale. Probabilmente sarà difficile da credere, ma come ci ricorda il Dipartimento di Conservazione della fauna selvatica dell'Oklahoma, anche in questo caso stiamo parlando di veri e propri animali. Ma dove si trovano solitamente?

La risposta è in realtà molto semplice. È infatti possibile osservare questi bizzarri esseri viventi in praticamente tutti i continenti tranne l'Antartide. Ad oggi, si ritiene che esistano oltre 4.000 specie all'interno del phylum dei briozoi.

Tendono a vivere quasi tutti in ambienti marini e di quelli trovati in Nord America, solo 24 sono noti per vivere in acqua dolce.

Come potete osservare al seguente link, tendono ad avere un aspetto decisamente poco accattivante. Le enormi masse gelatinose vengono spesso trovate attaccate alle rocce e ai rami degli alberi. La realtà però è ancora più particolare di quanto si possa pensare.

Quello che vediamo, è infatti una colonia composta da migliaia di individui. Iniziano a formarsi in primavera, raggiungendo il picco a fine estate e autunno, per poi morire durante l'inverno. Si chiamano zooidi e hanno corpi abbastanza semplici.

Posseggono un'unica apertura che funge da bocca e ano, oltre ad una massa di organi nota come polipide. Sembrano anche avere anche una testa, ma in realtà si tratta di una struttura di alimentazione tentacolare a forma di U nota come lofoforo, che filtra il cibo dall'acqua circostante.

Dopo aver visto un ragno con 4 occhi in più, è opportuno sottolineare come siano decisamente importanti per l’ambiente in cui si trovano. Contribuiscono a migliorare la limpidezza dell'acqua, al punto che il loro colore verde deriva probabilmente dalle alghe che ingeriscono. Ma non solo.

"Questi animali sono una parte importante dell'ecosistema perché aiutano a pulire l'acqua e fungono da preda per cozze, lumache e persino per i piccoli pesci", ha scritto su X il Dipartimento di conservazione della fauna selvatica dell'Oklahoma.

