Il massiccio 'Blob' di calore dell'oceano è una nostra nefasta 'creazione'

Nel 2013 un "Blob" di acqua calda ha invaso l'Oceano Pacifico al largo delle coste del Nord America, decimando la vita marina, come migliaia di uccelli marini, pesci e krill. Si pensa, inoltre, che oltre 100 milioni di merluzzi del Pacifico siano morti. La temperatura era 4 gradi sopra il normale ed è persistita fino al 2015.

Altri eventi simili si sono verificati in tutto il mondo. Adesso, nuove prove suggeriscono che l'intensità di questi eventi non è solo alimentata dal cambiamento climatico, ma quest'ultimo rende anche più probabile il verificarsi di queste bolle. Gli esperti hanno scoperto che i 300 eventi più grandi (studiando le ondate di calore marine registrate tra il 1981 e il 2017) sono durati in media 40 giorni, hanno coperto una media di 1.5 milioni di chilometri quadrati e hanno raggiunto la spaventosa temperatura massima di 5 °C.

L'analisi dei ricercatori ha rilevato che le ondate di calore marine sono ora oltre 20 volte più probabili a causa del cambiamento climatico indotto dall'uomo. "La frequenza, la durata, l'intensità e l'intensità cumulativa delle grandi ondate di calore marine sono aumentate durante il periodo di osservazione", scrive il team nel loro articolo pubblicata sulla rivista Science.

Queste bolle di acqua calda hanno un impatto immediato sulla vita marina, ma i ricercatori hanno scoperto un grande e continuo cambiamento nella catena alimentare delle regioni colpite: come una riduzione del plancton, e un aumento di uno zooplancton gelatinoso povero di nutrienti che probabilmente avrà importanti conseguenze lungo l'intera catena alimentare.

Attualmente i ricercatori stanno sviluppando strumenti per prevedere e monitorare queste anomalie e stanno lavorando a modi per gestire al meglio questi eventi. Tuttavia, per mantenere l'esistenza di ecosistemi marini resilienti e produttivi è necessaria solo una cosa sola: il riscaldamento globale deve essere fortemente limitato.