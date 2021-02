Mastercard supporterà i pagamenti con le criptovalute entro fine anno

In un post pubblicato sul blog ufficiale, e firmato da Raj Dhamodharan, Mastercard ha annunciato che entro la fine dell’anno l’azienda che fornisce servizi finanziari supporterà i pagamenti con le criptovalute.

Mastercard spiega però che tali transazioni saranno accettate solo per le criptovalute più affidabili e che rispettano i propri requisiti. Ciò probabilmente porterà ad una scrematura importante, ed inevitabilmente molte monete virtuali saranno tagliate fuori. Il parametro principale in base al quale verrà giudicata la conformità di una criptovaluta sarà la protezione dei consumatori, inclusa la privacy ed il controllo delle informazioni degli utenti. Il dirigente spiega anche che le criptovalute per essere compatibili dovranno “offrire la stabilità di cui le persone hanno bisogno in un sistema di spesa, non di investimento”.

Mastercard, inoltre, ha anche affermato che le monete virtuali dovranno aderire alle legge ed ai regolamenti locali nelle regioni in cui operano. Le criptovalute dovranno essere accettate come forma di pagamento e non come sistemi d’investimento: sostanzialmente quindi gli utenti non dovranno effettuare cambi tra criptovalute e monete virtuali e viceversa per effettuare l’acquisto.

L’annuncio arriva sulla scia di quanto fatto da PayPal lo scorso anno e del massiccio acquisto di Bitcoin da parte di Tesla. Nessuna informazione sul periodo preciso in cui questo sistema sarà operativo.