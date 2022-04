MasterCard si tuffa nel metaverso: spuntano certificati per marchi a tema NFT

Dopo il supporto di MasterCard alle Criptovalute era ormai chiaro che il colosso dei pagamenti elettronici aveva tutta l'intenzione di proseguire sulla strada della blockchain. Curiosamente, il suo attuale obiettivo potrebbero essere gli NFT.

Token Non-Fungibili e Metaverso, infatti, sarebbero al centro di numerosi progetti del brand che ha fatto richiesta per depositare ben 15 marchi registrati a tema crypto. Tra questi, la descrizione del marchio "Priceless" viene inquadrata come file multimediali scaricabili contenenti grafiche, testi, audio e video rigorosamente registrati sulla blockchain. Con "Cirles", invece, si punta a registrare il classico logo a doppio cerchio rosso-arancio di MasterCard.

Ma i piani non si fermano qui. Infatti, ci sono richieste per l'inserimento del brand in eventi, competizioni e attività nel metaverso, così come seminari di formazione e tanto altro.

Ricordiamo che MasterCard non è l'unico gigante finanziario a essersi tuffato in questo straordinario nuovo mondo crittografato. In effetti, solo di recente abbiamo appreso che anche VISA sta puntando agli NFT attraverso un progetto che mira ad aiutare gli artisti digitali a crescere nella scena e a finanziare le proprie idee e collezioni sulla blockchain.

Nel frattempo a Dubai, alla Blockchain Week 2022, tantissime personalità di spicco del settore si sono alternate sul palco della kermesse per parlare, tra le altre cose, anche del futuro di NFT, Metaverso e GameFi.