Mastodon fa il pieno di nuovi utenti dopo l'acquisto di Twitter da parte di Elon Musk

Come abbiamo avuto modo di spiegare qualche ora fa, dopo l’acquisto di Twitter da parte di Elon Musk molti utenti stanno lasciando il sito. Tra i social alternativi che hanno fatto il pieno di iscrizioni ce n’è una che in Italia potrebbe essere poco nota: Mastodon.

Secondo quanto riportato da Vice, infatti, Mastodon ha registrato 30mila nuovi utenti il giorno in cui Elon Musk ha annunciato l’acquisizione di Twitter.

Nella giornata di ieri, martedì 26 Aprile 2022, un dominio associato a Mastodon non ha funzionato per svariate ore ed il CEO del sito Eugen Rochko tramite mail ha spiegato a Motherboard che era inaccessibile a causa di problemi con i server. “Mi dispiace non aver potuto rispondere prima”, ha spiegato. “Ho lavorato tutto il giorno per risolvere i problemi di prestazioni sui server Mastodon che gestisco a causa dell’afflusso di utenti nuovi e di ritorno in seguito all’acquisizione di Twitter da parte di Elon Musk.”

Rochko ha anche aggiunto ulteriori dettagli: la piattaforma ha registrato un incremento di oltre 41mila utenti attivi, un dato che include sia quelli di ritorno che quelli nuovi. Il CEO, scendendo nei particolari, ha spiegato che Mastodon ha registrato 28.391 nuovi utenti nell’ultimo giorno.

Per chi non lo conoscesse, Mastodon è un software open source che le persone usano come base per la creazione dei propri social network. A livello di funzioni, somiglia di più a Discord