Mastodontica e industriale: le foto della presunta RTX 3080 Noctua Edition

Dopo il lancio della RTX 3070 Noctua Edition in partnership con Asus, il dinamico duo starebbe pensando di replicare. Del resto, l'appetito vien mangiando e le leggendarie tonalità del produttore austriaco si sposano incredibilmente bene con l'architettura Ampere.

A darne notizia sono stati, come al solito, i ragazzi di Videocardz, che sono riusciti anche a ottenere una manciata di foto, visionabili in apertura e in calce.

All'apparenza il modello sembra del tutto simile alla RTX 3070, tuttavia questa volta abbiamo a che fare con una GeForce RTX 3080, più esigente sotto il profilo termico e che, per l'occasione, sembra presentare uno spessore ancora più ampio rispetto alla sorella minore.

Anche qui è presente un form factor biventola, con doppia Noctua A12 da 120mm, racchiusa in uno spessore che rasenta i quattro slot. Quanto al retro, troviamo un backplate con una simile soluzione estetica, ma che tuttavia presenta delle ovvie modifiche in corrispondenza della GPU GA102.

Curiosamente, secondo quanto si evince dal packaging pubblicato in rete, si tratterebbe della prima variante da 10 GB di memoria video e non del recente refresh a 12 GB. Il perché di questa scelta non è dato saperlo, ma comunque tale aspetto non dovrebbe gravare più di tanto sulla scelta per gli appassionati dei due brand.

Di recente, tra l'altro, Noctua ha annunciato la compatibilità AM5, spiegando quali saranno i dissipatori con supporto ai nuovi processori AMD Ryzen Serie 7000 desktop.