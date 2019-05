Match Group ha terminato un quadrimestre da record, sempre più abbonati a Tinder

Sempre più persone sono disposte a spendere soldi per trovare la propria anima gemella, e i profitti di Match Group, l'azienda dietro a Tinder, ne hanno beneficiato. Quadrimestre da record per il gruppo, tutto merito dei sempre più abbonati all'app di incontri.

Aumenta la visibilità del tuo profilo, trova più ragazze o ragazzi interessate a fare swipe a destra quando vedono la tua foto; sono queste le premesse dietro al successo della sottoscrizione premium a Tinder, l'app N.1 nel settore degli incontri online, che prima ha conquistato un vastissimo pubblico di utenti in tutto il mondo, e ora passa all'incasso con policy di monetizzazione sempre più aggressive.

E i risultati si vedono: i ricavi durante il Q1 del 2019 sono aumentati del 14%, toccando i 465 milioni di dollari.

Gli abbonati al servizio premium di Tinder, in media, nel Q1 sono stati 4,7 milioni: sono quasi 400mila persone in più solamente rispetto al quadrimestre precedente. 1.3 milioni in più se si guarda invece allo stesso periodo del 2018.

A frenare la crescita di Match Group, che oltre a Tinder ha anche Ok Cupid e altre app simili, è il peso del cambio valuta: commissioni, tasse, e fluttuazioni delle valute straniere, tutte cose che incidono sempre sulle multinazionali che operano in molti mercati.

