Mate 20 Pro: il top di gamma di Huawei ha sempre meno segreti

A meno di una settimana dall'annuncio ufficiale, continuano a trapelare informazioni sulla nuova gamma Mate 20. Stavolta, oltre ad un'immagine ufficiosa ma pubblicata dal noto Evan Blass (Evleaks), e due immagini reali, scopriamo qualche altro dettaglio su caratteristiche e design.

L'immagine in questione, pubblicata su Twitter, mostra come appare il Mate 20, sia nella parte anteriore che in quella posteriore. Nell'immagine compare anche il Huawei Watch GT. Ma il "pezzo forte" è sicuramente Mate 20 Pro (è visibile solamente la parte posteriore).



Dai render e dalle foto scattate, si può osservare come sia presente un notch di dimensioni non indifferenti, le cornici del display molto contenute, e nella parte posteriore ben tre fotocamere disposte nella parte superiore, racchiuse da una sorta di "cornice" quadrata, assieme al flash. La risoluzione totale sarebbe di 40 megapixel. Sembrerebbe che il sensore per le impronte digitali sia implementato direttamente nello schermo.



Il processore sarà il nuovo Kirin 980, tra l'altro presentato proprio all'IFA di Berlino ad inizio settembre. Altre indiscrezioni riguarderebbero il display: il Mate 20 Pro potrebbe disporre di uno schermo AMOLED con una risoluzione QHD+ (ovvero 3.120x1.440 pixel) da 6.9 pollici, il tutto in uno spessore di 8,6 millimetri ed un peso di 189 grammi, probabilmente dovuto principalmente alla grande batteria da 4200 mAh.



Inoltre, Mate 20 Pro dovrebbe essere impermeabile e con certificazione IP68, progettato quindi per resistere a polvere e acqua con profondità fino a 1,5 metri. Il dispositivo dovrebbe supportare reti LTE ad alta velocità e trasmette anche tramite NFC, Bluetooth 5.0 e Gigabit WLAN con supporto dual-band.



Per quanto riguarda il sistema operativo, dovrebbe trattarsi del nuovo Android 9.0 "Pie", personalizzato con la UI di Huawei EMUI 9.0. Sembrerebbe che sia disponibile la navigazione tramite il gestures, novità appena annunciata nei pixel di Google. Huawei dovrebbe rilasciare Mate 20 Pro in quattro colori, tra cui la celebre colorazione "Twilight" del P20 Pro, oltre alle varianti in nero, blu e verde. Manca ormai poco all'annuncio ufficiale: Huawei Mate 20 e Mate 20 Pro verranno presentati il 16 ottobre. Restate su queste pagine per scoprire le caratteristiche ed il prezzo di questi due nuovi dispositivi.