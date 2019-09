Mate 30 è sempre più vicino: in rete un video ed alcuni render

La settimana che è appena cominciata ci porterà alla presentazione di Huawei Mate 30, ma in attesa che il produttore cinese scopra le carte in via ufficiale, sul web la nuova linea di smartphone si è già mostrata in una serie di video e render.

Sul social network cinese Weibo ha fatto la sua comparsa un filmato in cui viene mostrato il Mate 30 Pro in azione. Il video, pubblicato dai colleghi di Gizmochina, appare in linea con le foto trapelate in precedenza del dispositivo, che ponevano l'accento su uno smartphone con elevato rapporto schermo/corpo e cornici molto sottili.

Nel frattempo sul web è stata pubblicata anche la fotografia di una cover protettiva per lo smartphone, che pone l'accento sul nuovo modulo fotografico posteriore circolare, caratterizzato da quattro lenti Leica ed uno zoom ottico 5x periscopico.

I leak non finiscono qui, perchè il popolare leakster Evan Blass ha anche diffuso una nuova serie di render che si soffermano sul Mate 30, che andrà a piazzarsi nella fascia media del mercato, ed il Mate 30 Lite. Quest'ultimo dovrebbe mantenere un design posteriore simile al Mate 20 dello scorso anno, con modulo fotografico a quattro sensori sviluppato a quadrato. Sulla scocca frontale invece segnaliamo l'assenza del notch, sostituito da un foro circolare in stile Samsung.

Uno dei punti focali della conferenza sarà il lancio globale della serie, che potrebbe essere in forse a causa dei problemi con la licenza di Android.