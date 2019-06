Mate X arriverà entro settembre e avrà Android, parola di Huawei

Dopo aver annunciato il rinvio del lancio di Mate X, Huawei torna a parlare ufficialmente dell'atteso smartphone pieghevole. Infatti, Vincent Pang, presidente dell'azienda per quanto riguarda il mercato dell'Europa occidentale, ha confermato la finestra di lancio dello smartphone e molto altro.

Infatti, Pang ha spiegato che in realtà il mese di settembre è solamente una sorta di "placeholder" che non rispecchia del tutto la finestra di lancio dello smartphone pieghevole. In parole povere, si tratta del termine ultimo che l'azienda cinese si è posta per far uscire Mate X. Questo significa che lo smartphone pieghevole potrebbe arrivare sul mercato anche prima della data prevista. Insomma, Huawei potrebbe anticipare la concorrenza in tal senso.

Oltre a questo, Pang ha anche voluto sottolineare che Mate X arriverà con a bordo il sistema operativo Android, visto che questo smartphone è stato annunciato già da diversi mesi come un dispositivo pieghevole montante l'OS del robottino verde. Non sarà quindi Mate X a introdurre sul mercato il nuovo sistema operativo di Huawei.

In definitiva, non ci resta che attendere qualche mese per saperne di più su Huawei Mate X. L'era dei dispositivi pieghevoli è sicuramente in ritardo rispetto alla tabella di marcia stabilita a inizio anno, ma a questo punto non sembra mancare molto. Nel frattempo, vi consigliamo di consultare il nostro approfondimento dedicato a Huawei Mate X.