MateBook 16s e D16 disponibili in Italia con una pioggia di regali Huawei

Nel corso della nostra recensione di Huawei MateBook 16s, vi abbiamo raccontato cosa ci ha convinto della nuova generazione di laptop del colosso cinese. Finalmente, questo gioiello e il suo fratello D 16 sono disponibili in Italia.

I nuovi portatili di Huawei, pensati per la massima produttività e lo Smart Office, beneficiano delle enormi potenzialità dei processori Intel di dodicesima generazione, con architettura ibrida per un multitasking avanzato, ma dalla loro hanno anche materiali premium e una componentistica di alto livello.

Dalla digitazione al sonoro, passando per il display, tutto di Huawei MateBook 16s ci ha convinto, al punto da reputarlo un vero e proprio "gioiello per la produttività e lo studio". Sotto la scocca, trova posto un processore Intel Core i7-12700H e il prezzo a cui è proposto è di 1.699 euro. Tuttavia, dopo l'annuncio di MateBook 16s, il suo arrivo sugli scaffali italiani coincide proprio con la Crazy Week di Huawei. Per questo motivo, sempre a 1.699 euro, sarà possibile acquistare MateBook 16s e ricevere uno sconto immediato di 50 euro con il codice "ASUMMER50" nonché, aggiungendo 1,99 euro, in regalo il monitor Huawei MateView.

Aria di promozioni anche per MateBook D16. Il piccolo di casa è disponibile in due versioni:

MateBook D16 con Intel Core i7-12700H

MateBook D16 con Intel Core i5-12450H

Il primo, proposto a 1.299 euro, potrà essere acquistato in promozione nel contesto della Crazy Week a 1.199 euro. Il secondo, invece, a 999 euro.

In entrambi i casi, aggiungendo 1,99 euro, si potrà ottenere un regalo a scelta tra Huawei MatePad 11 (WiFi 6/64 GB) e Huawei MateView GT (27 pollici).

Aggiungendo 0,99 euro, invece, si potrà scegliere tra Huawei Mouse Swift, Huawei Display (23,8 pollici) e Huawei FreeBuds Pro, anche tutti e tre contemporaneamente aggiungendo ogni volta 0,99 euro.