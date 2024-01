Il nuovo MateBook D16 di Huawei arriva in Italia: la nostra prova

Arriva in Italia il nuovo MateBook D16 di Huawei, nella nuova versione 2024. Il laptop parte da 999,90 Euro per il modello base con processore Intel Core i5, ma in queste settimane abbiamo anche avuto modo di provare la variante con Intel i5 che ha un prezzo di 1399,90 Euro.

Lo schermo, da 16 pollici, ha una risoluzione di 1920x1200 pixel ed è basato su un pannello IPS con form factor di 16:10. Il modello provato è dotato di processore Intel i9-13900H di tredicesima generazione, con 14 core di cui 6 ad alte prestazioni ed 8 pensati per salvaguardare i consumi. A ciò si aggiunge un chip grafico Iris Xe di Intel, accompagnato da 16GB di RAM ed SSD da 1TB. Nel video che trovate in apertura sono disponibili tutte le informazioni ed i risultati dei nostri test e benchmark.

Il laptop si può preordinare fino al 31 Gennaio 2024, ottenendo Huawei FreeBuds 5i in omaggio e 50 Euro di sconto ulteriore nel carrello. Utilizzando al momento del pagamento il codice “AEVERYD16”, valido dal 1 Febbraio al 31 Marzo, sarà possibile ricevere anche un Huawei Wireless Mouse in omaggio.

Disponibile anche in preordine anche Huawei MatePad Pro 13,2”, fino al 31 Gennaio su Huawei Store nella colorazione Golden Black al prezzo di 999,90 Euro. Anche qui, effettuando il preorder fino al 31 Gennaio è possibile ottenere Huawei Smart Magnetic Keyboard US Version ed Huawei M-Pencil di terza generazione in omaggio e 50 Euro di sconto in fase di preordine. Utilizzando il coupon “AEVERYMP” fino al 31 Marzo sarà possibile ricevere anche Huawei FreeBuds 5i in omaggio.