La matematica delle civiltà antiche era differente rispetto a quella che conosciamo oggi

La matematica è tra le materie meno apprezzate dagli studenti italiani. Per alcuni troppo ostica, questa disciplina tuttavia rischiava di restare più complessa, senza l'introduzione di alcune semplificazioni.

Avete presente come facevano le operazioni gli antichi greci o i romani? Con l'uso del loro sistema di numerazione additivo/sottrattivo, che si basava su delle lettere o dei segni, oggi sarebbe stato molto più difficile svolgere dei calcoli o semplicemente svolgere un'espressione. Basti pensare che all'epoca degli imperatori romani, effettuare anche le più semplici operazioni era considerato un compito arduo e non c'era commerciante, generale o agrimensore che non portava con sé un abaco, per semplificare i calcoli.

Andando più indietro nel tempo, all'epoca degli assiri e dei babilonesi, la situazione si faceva ancora più complicata. Questi popoli infatti non conoscevano la matematica a base 10 che giornalmente utilizziamo anche solo per contare le monete, ma usavano la base 60, tramite i loro numeri cuneiformi.

La scrittura cuneiforme ha affascinato intere generazioni, essendo avvolta dal mistero. Era uno stile di scrittura molto semplice, che prevedevano l'impressione su di una tavoletta di legno o di argilla di un'impronta, tramite lo scalpello o uno stile, che indicava un numero o un concetto. Per secoli le tavolette che presentano queste scritte sono state considerate illeggibili, ma oggi, grazie alla tecnologia e alla perseveranza dei linguisti, gli archeologi sono finalmente in grado di tradurre quello che vi è scritto.

Non dobbiamo comunque pensare che la matematica e il sistema di numerazione di questi popoli sia andato abbandonato. La matematica a base 60, per esempio, è ancora presente tra di noi e ci ha permesso di sviluppare concetti complessi come la trigonometria. Non a caso oggi gli angoli di un cerchio si contano in gradi (360° quando si considera una circonferenza).

Andando ad osservare bene nello specifico il nostro uso della matematica, possiamo infatti notare che quando andiamo a misurare lo spazio e il tempo, il sistema a cui facciamo riferimento è quello sessagesimale e non quello decimale, introdotto dagli egizi. Il tempo si misura in minuti e in ore, composti a loro volta da 60 s e da 60 minuti. E così via.

Il passaggio fra matematica classica e quella moderna, che adottò tutta una serie di innovazioni e di semplificazioni, avvenne con l'arrivo degli arabi, fra l'anno 800 e gli anni immediatamente successivi allo scoccare del primo millennio d.C.. Gli arabi non solo esportarono i numeri indiani in tutto il mondo, ma introdussero anche i primi concetti complessi di algebra, presentarono al mondo lo 0, inventarono la famosa X presente in molte equazioni e formularono nuove regole geometriche, che divennero fondamentali per la realizzazione delle grandi cattedrali gotiche e rinascimentali.

Insomma, dobbiamo dire grazie agli arabi per aver semplificato ed evoluto la matematica, un processo che avvenne per tutto l'Alto medioevo anche presso le coorti arabe europee, stabilitisi in Spagna e in Sicilia.