Grazie alla matematica potrete battere i vostri amici a biliardo usando questo trucco

Il biliardo, quel gioco che molti di noi hanno provato almeno una volta nella vita, nasconde dietro di sé una scienza precisa e affascinante. Non si tratta solo di abilità e precisione, ma anche di matematica, che può essere la chiave per migliorare il vostro gioco e diventare dei veri campioni

Victor Donnay, professore di matematica presso il Bryn Mawr College in Pennsylvania, ha esplorato le proprietà caotiche dei sistemi dinamici, come quello rappresentato da una partita a biliardo. Secondo Donnay, conoscere le regole deterministiche del movimento sul tavolo da biliardo può rendere il gioco molto più prevedibile. Ma come può la matematica aiutarci in una partita? Ecco alcune rivelazioni sorprendenti: i tavoli rettangolari, i più comuni, sono i meno caotici.

La forma del tavolo determina la semplicità o la complessità del sistema dinamico in gioco. Un tavolo rettangolare, per esempio, rimbalza i colpi in un modo che rispecchia l'angolo di arrivo della palla. Questo significa che, se la palla rimbalza su due lati, la sua traiettoria sarà parallela a quella appena dopo il vostro tiro.

Inoltre, i tiri diretti sono meno caotici e, se la palla si trova in una linea retta tra il vostro bersaglio e la buca, avete di fronte il tiro più semplice possibile. Ma non finisce qui: meno rimbalzi significano meno caos. Ogni rimbalzo amplifica i piccoli errori angolari che potreste aver fatto colpendo la palla. Questo fenomeno, noto come dipendenza sensibile dalle condizioni iniziali, è uno dei principali significati matematici del caos.

E se non avete un tiro fattibile? Giocate in difesa, creando più variabili per il vostro avversario da gestire. Questo tipo di strategia è una sorta di analisi del rischio matematico. Infine, se volete aggiungere un po' di pepe, provate a mettere effetto sulla palla da biliardo colpendola fuori centro. Ma attenzione: più complicate sono le opzioni, più difficile è controllarle.

