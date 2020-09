La matematica è 'reale' o si tratta di qualcosa inventata dall'uomo?

Filosofi e matematici ne discutono da secoli. Alcuni credono che la matematica sia universale; altri la considerano reale solo come qualsiasi altra cosa gli esseri umani abbiano inventato. Cerchiamo di fare un po' di chiarezza.

Da una prospettiva, la matematica è un linguaggio universale utilizzato per descrivere il mondo che ci circonda. Due banane più tre banane rimangono dappertutto cinque banane, indipendentemente dal punto di vista. La matematica è anche un linguaggio utilizzato dagli esseri umani, quindi non è indipendente dalla cultura.

La storia, infatti, ci mostra che culture diverse avevano la propria comprensione della matematica che al giorno d'oggi, sfortunatamente, è andata persa. Tuttavia, c'è un'antica cultura che ha lasciato un'assoluta abbondanza di testi: i babilonesi. Sepolte nei deserti dell'Iraq moderno, le tavolette di argilla dell'antica Babilonia sono sopravvissute intatte per circa 4.000 anni.

Quest'ultime vengono tradotte lentamente e ciò che abbiamo imparato finora è che questo antico popolo sapeva come risolvere problemi sofisticati con i numeri. La loro aritmetica era diversa dalla nostra. Non utilizzavano numeri zero o negativi e in questo modo hanno perfino mappato il movimento dei pianeti, con un metodo diverso da quello nostro.

La prospettiva babilonese, infatti, omette variabili algebriche, teoremi, assiomi e dimostrazioni, che furono sviluppate nell'antica Grecia 1.000 anni dopo. I babilonesi sapevano che i numeri 3, 4 e 5 corrispondono alle lunghezze dei lati e alla diagonale di un rettangolo, sapendo anche che questi numeri soddisfacevano la relazione fondamentale 3² + 4² = 5² che assicura che i lati siano perpendicolari. Tutto questo senza i concetti algebrici moderni.

Abbiamo prove che risalgono ai tempi dell'antica India e Roma che mostrano che le dimensioni 3-4-5 erano usate come un modo semplice ma efficace per creare angoli retti nella costruzione di altari religiosi e rilevamenti. Anche antichi testi religiosi indù danno istruzioni per realizzare un altare rettangolare utilizzando la configurazione 3-4-5 con lati di lunghezza 3 e 4 e lunghezza diagonale 5. Queste misure assicurano che l'altare abbia angoli retti in ogni angolo.

Una risposta alla domanda se la matematica sia reale o meno non c'è ancora. Nel 19° secolo, il matematico tedesco Leopold Kronecker disse "Dio ha creato i numeri interi, tutto il resto è opera dell'uomo".