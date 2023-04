Matematici fanno raro passo avanti sul complicato problema del numero di Ramsey

In matematica esistono dei problemi difficili, o addirittura impossibili, da risolvere. C'è persino un'associazione che offre 1 milione di dollari, ma la lista è talmente lunga che offrire ricompense per tutti farebbe andare in bancarotta anche Elon Musk. Proprio per questo oggi vogliamo parlarvi del problema del numero di Ramsey.

Questo è uno dei problemi matematici più spinosi in circolazione e recentemente è stato fatto solo il terzo grande passo avanti in 75 anni. Evitando complicazioni matematiche, possiamo dirvi che, in poche parole, un numero di Ramsey è la dimensione minima di un gruppo necessaria per garantire che un certo numero di nodi in quel gruppo siano collegati tra loro.

La metafora più comune per descrivere un numero di Ramsey è la seguente: quante persone si hanno bisogno di invitare a una serata per assicurarti che ci sia un gruppo di tre conoscenti e un gruppo di tre perfetti sconosciuti? In questo caso il numero di Ramsey per 3 è 6.

Sembra facile, no? Le cose si complicano salendo, come sempre. Per assicurarti che una festa abbia un gruppo di quattro amici e di quattro sconosciuti, si dovrà espandere l'elenco degli invitati a 18, quindi il numero di Ramesy per 4 è 18. Ma il numero di Ramsey per 5? Tutto ciò che i matematici possono dire è che si trova tra 43 e 48.

Qui le cose iniziano a essere complicate: più nodi nella rete significano più connessioni possibili e più strutture possibili per il grafico risultante. "Ci sono così tante possibilità che non puoi nemmeno usare la forza bruta", ha dichiarato Marcelo Campos, coautore della ricerca nell'ambito del suo dottorato presso l'Istituto di Matematica Pura e Applicata (IMPA) in Brasile.

Una volta il matematico Paul Erdös disse che se gli alieni fossero atterrati sulla Terra e avessero chiesto un numero di Ramsey preciso per 5 e se non l'avessimo trovato avrebbero distrutto il pianeta, l'umanità avrebbe dovuto dirottare tutte le sue risorse informatiche per trovare la risposta. Se avessero chiesto il numero di Ramsey per 6, invece, gli umani avrebbero dovuto solo prepararsi alla guerra.

Questo vi fa capire la difficoltà nel capire il numero preciso.

I matematici, infatti, possono solo dare un intervallo per ogni dato numero di Ramsey. Nel 1935, Erdös capì che il numero massimo di Ramsey per un dato numero N era 4 elevato alla potenza di N. Nel 1947 trovo anche il limite inferiore: ovvero la radice quadrata di 2 elevata alla potenza di N.

C'è un'ampia gamma tra quei limiti superiore e inferiore e nel corso del tempo i ricercatori hanno cercato di ridurre il divario. Ora però Campos e colleghi hanno fatto progressi su quel limite superiore: invece di 4 elevato a N, ora possono dire che il numero massimo di Ramsey per una data rete è 3,993 elevato a N.

Potrebbe non sembrare una grande differenza, ma è il primo passo avanti sul limite superiore dal 1935. Siamo certi che prima o poi si troverà una soluzione... dopotutto dopo 2.000 anni è stata trovata una dimostrazione impossibile del Teorema di Pitagora.