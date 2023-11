Matematici hanno trovato una risposta per il problema secolare di Ramsey

Un gruppo di matematici ha trovato un nuovo modo per imporre l'ordine, fornendo una risposta a una sfida che li ha perplessi per quasi un secolo: un problema di Ramsey noto come r(4,t).

La teoria di Ramsey si occupa dell'"ordine nel disordine". Quest'ultima afferma sostiene che, non importa quanto sia complesso un grande sistema, emergerà un ordine sotto forma di un sottosistema più piccolo con una struttura unica. Questo è il principio che spiega la nostra capacità umana di trovare schemi e ordine nel caos apparentemente casuale del mondo.

I numeri di Ramsey rappresentano i confini del disordine e sono notoriamente difficili da determinare. Dal momento in cui il matematico Frank Ramsey ha dimostrato il Teorema che porta il suo nome alla fine degli anni '20, il problema specifico di r(4,t) è rimasto irrisolto fino a quando Sam Mattheus e Jacques Verstraete dell'Università della California, San Diego, non hanno trovato la soluzione.

Un'analogia comune per la teoria di Ramsey ci invita a considerare quante persone invitare a una festa in modo che almeno tre persone si conoscano già tra loro o che almeno tre persone siano completamente estranee l'una all'altra. Qui, il numero di Ramsey, r, è il numero minimo di persone necessarie alla festa affinché si verifichi una delle due situazioni.

Per esempio, sappiamo che r(3,3) = 6. I problemi di Ramsey sono tradizionalmente risolti utilizzando grafi casuali, ma le soluzioni possibili sono quasi infinite, rendendo la loro soluzione una sfida. Tuttavia, combinando la geometria finita con la teoria dei grafi, i ricercatori hanno scoperto che r(4,t) è vicino a una funzione cubica di t.

Per una festa con quattro persone che si conoscono tutte o t persone che non si conoscono, avrai bisogno di t^3 persone. Questa scoperta non solo risolve un problema di lunga data, ma potrebbe anche aiutare a stimare altre funzioni matematiche e avere applicazioni pratiche in informatica e matematica, come nella strutturazione delle reti di comunicazione e nella creazione di algoritmi per il rilevamento delle frodi.