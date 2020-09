Quanta materia c'è nell'Universo? Ecco la risposta più precisa di sempre

Quanta materia c'è nell'Universo? Questa è una delle domande più importanti della cosmologia e su cui centinaia di scienziati si sono interrogati per anni. Un team, guidato dai ricercatori dell'Università di Californi Riverside, ha appena fornito la risposta più precisa di sempre.

Come hanno scirtto sull'Astrophysical Journa, il team ha determinato che la materia contribuisce per il 31% al totale di energia dell'Universo, con il resto composto da energia oscura.

"Per dare un contesto, se tutta la materia fosse distribuita uniformemente nell'Universo, avremmo una media di 6 atomi di idrogeno per metro cubo," spiega Mohamed Abdullah, uno studente del dipartimento di Fisica e Astronomia dell'UCR. "Tuttavia, sappiamo che l'80% di tutta la materia è composta da materia oscura, la maggior parte di questo contributo non è composto da atomi di idrogeno ma da un tipo di particelle che i cosmologi non hanno ancora compreso."

Abdullah ha spiegato che una delle migliori tecniche per determinare la massa totale dell'Universo è comparare il numero e la massa dei cluster di galassie osservate con quelle ottenute tramite simulazioni numerica. Dato che gli attuali ammassi di galassie si sono formati grazie alla materia che è collassata, sotto la sua stessa gravità, in miliardi di anni, il numero di cluster osservati è estremamente sensibile alle condizioni cosmologie, in particolare alla quantità totale di materia.

"Una percentuale più alta di materia avrebbe portato a un numero più grande di cluster," spiega Abdullah. "La sfida per il nostro team è stata misurare il numero di ammassi di galassie e determinare quale fosse la risposta esatta. Tuttavia è molto difficile misurare la massa di un cluster perché la maggior parte della materia è composta da materia oscura che non possiamo osservare."

Per superare questa difficoltà, il team ha sviluppato GalWeight, uno tool cosmologico in grado di misurare la massa di un ammasso utilizzando il moto orbitale dei suoi membri. In questo modo sono stati in grado di comparare le misure con le simulazioni numeriche per ottenere una stima della materia contenuta nell'Universo.

"Siamo riusciti a ottenere una delle misure più precise mai fatte, utilizzando tecniche che sfruttano gli ammassi di galassia," ha raccontato Gillian Wilson, professore di fisica e astronomia e co-autore dello studio.

Combinando le loro misure con quelle di team diversi che hanno utilizzato tecniche diverse, il team di UCR è stato in grado di determinare il valore più probabile, e hanno concluso che la materia è il 31% dell'energia totale dell'Universo.