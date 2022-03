Si va verso un quinto stato della materia? La fisica potrebbe cambiare con un esperimento

Per tanti anni si è parlato degli stati della materia in fisica. A livello elementare, viene rivelata l'esistenza di tre stati principali e di cui ci possiamo accorgere quotidianamente: stato solido, stato liquido e stato gassoso. Ma l'universo è vasto e all'orizzonte c'è sempre la scoperta di nuovi stati della materia.

Il fisico Melvin Vopson dell'università di Portsmouth ha condiviso una ricerca dove suggerisce l'esistenza di un quinto stato della materia. Oltre solido, liquido, gassoso e plasma, oltre alle altre variabili come Condensato di Bose-Einstein, superliquidi e tanti altri, esista un altro stato. Questo sarebbe l'informazione che, secondo lui, è dotata di massa. Così come gli umani hanno il DNA, ogni particella elementare nell'universo ha racchiuso in sé informazioni importanti sulla sua esistenza e storia.

Il dottore ha iniziato la preparazione di un esperimento che confermerà l'informazione come quinto stato della materia, insieme ai quattro fondamentali che già conosciamo. Secondo il dottor Vopson: "Questo è un momento da 'eureka!' perché potrebbe cambiare la fisica che conosciamo, espandendo la nostra comprensione dell'universo. Ma non andrebbe in conflitto con nessuna delle leggi fisiche esistenti. Non contraddice la meccanica quantistica, né l'elettrodinamica, la termodinamica o la fisica classica. Tutto ciò che fa è complementare alla fisica con qualcosa di nuovo e incredibilmente eccitante".

L'esperimento si propone di indagare su questa situazione rilevando e misurando l'informazione di una particella elementare usando collisioni tra particelle e antiparticelle. "L'informazione in un elettrone è 22 milioni di volte più piccola della sua massa, ma possiamo misurare il contenuto dell'informazione eliminandola. Sappiamo che quando una particella di materia collide con una particella di antimateria, queste si annichiliscono l'un l'altra. E l'informazione di una particella da qualche parte deve finire quando viene annichilita."

Secondo il fisico, la materia oscura, che sfugge da tanti anni e che costituisce una grande parte dell'universo, potrebbe essere l'informazione stessa. In questo modo, se l'esperimento dovesse avere successo confermando la sua ricerca, si aprirebbe un campo della fisica completamente nuovo.