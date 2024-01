Materia oscura e campi magnetici primordiali: un amore ancestrale da svelare

Sparsi nell'universo ci sono alcuni misteriosi campi magnetici dall'origine incerta, capaci di attrarre tutte le tipologie di materia. Non sono molto semplici da vedere, ma interagiscono con tutti i corpi celesti che gli capitano a tiro.

Secondo un nuovo studio pubblicato su Physical Review Letters questi campi magnetici potrebbero interagire anche con la materia oscura, una forma di materia che non emette radiazioni e che è rilevabile solo attraverso i suoi effetti gravitazionali.

La natura di entrambi questi fenomeni è completamente avvolta nel mistero, ma nel caso in cui la materia oscura dovesse interagire realmente con i campi magnetici sparsi per il cosmo, secondo gli autori della ricerca indicherebbe una loro origine ancestrale comune, risalente agli attimi immediatamente successivi al Big Bang.

Questo studio, pubblicato da un astrofisico che svolge il suo lavoro di ricerca in Italia, presso la SISSA di Trieste, Pranjal Ralegankar, teorizza anche che l interazione della materia oscura con i campi magnetici possa aver portato ad alcune sue perturbazioni sulla piccola scala, in grado di rendere visibile l'invisibile, tramite la formazione di aloni di materia rilevabili dagli strumenti.

“I campi magnetici sono ovunque nel Cosmo” spiega Pranjal Ralegankar all'interno del suo comunicato stampa. “Una possibile teoria sulla loro formazione sostiene che quelli osservati finora potrebbero essersi prodotti nelle prima fasi del nostro Universo. Questa teoria non trova però posto all'interno del modello standard della fisica. Per risolvere questo paradosso, con questo lavoro proponiamo quindi una soluzione tramite un metodo che potremmo definire “indiretto”, capace d'identificare questi campi. Il nostro approccio si basa su una domanda: qual è l’influenza dei campi magnetici sulla materia oscura?”.

L'interazione diretta avverrebbe solo tramite la gravità, spiega lo scienziato, e ciò porta anche a pensare che buona parte della materia oscura non osservabile presente nell'universo sia in realtà associata a potenti campi magnetici, grandi quanto interi sistemi solari. Recentemente un team di scienziati giapponesi sono stati anche in grado di pesare un "alone" di materia oscura, legata probabilmente ad uno di questi campi.

Ralegankar spera quindi che altri suoi colleghi comincino ad andare a caccia di questi particolari corpi celesti, così da chiarire l'origine e l'evoluzione del nostro universo nelle sue prime fasi. "Le nostre evidenze teoriche suggeriscono l'abbondanza dei mini-aloni sia determinata dalla forza dei campi magnetici nell’Universo primordiale. Il rilevamento di microaloni di materia oscura potrebbe quindi chiarire la comparsa dei campi magnetici primordiali entro un solo secondo dopo il Big Bang".