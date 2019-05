La materia oscura esiste. Osservazioni smentiscono lo scetticismo.

Nonostante si pensi che la materia oscura rappresenti il 90% della materia dell'universo, le nostre prove sull'esistenza di questa affascinante e misteriosa sono alquanto esigue. La SISSA ha recentemente tolto ogni dubbio a chi dubitava della presenza di questa materia oscura.

Lo studio, pubblicato sul The Astrophysical Journal, ha anche offerto nuovi spunti per comprendere la natura della materia oscura e il suo rapporto con la materia ordinaria.

Fenomeni come l'espansione dell'universo, il movimento delle stelle nelle galassie, e tanti altri fenomeni, non possono essere spiegati dalla presenza della sola materia barionica, perché la forza attrattiva generata dalla materia non è sufficiente a spiegare gli effetti gravitazionali osservabili.

"Tre anni fa, alcuni colleghi della Case Western Reserve University hanno fortemente messo in dubbio la nostra comprensione dell'universo e il lavoro approfondito di molti ricercatori, mettendo in dubbio l'esistenza di materia oscura nelle galassie", spiega Chiara Di Paolo, una dottoranda di astrofisica alla SISSA.

Gli scienziati della Case Western Reserve University, analizzato le curve di rotazione di 153 galassie (principalmente a spirale), avevano ottenuto una relazione empirica tra l'accelerazione gravitazionale totale delle stelle osservate e una componente che si osserverebbe in presenza della sola materia ordinaria della teoria di Newton.

Queste loro osservazioni empiriche hanno indotto a spiegare l'accelerazione gravitazionale senza chiamare in causa la materia oscura, ma coinvolgendo, ad esempio, teorie di gravità modificata come la MOND (MOdified Newtonian Dynamics).

Il team di Di Paola ha però analizzato galassie differenti (per un totale di 106) da quelle a spirali, per verificare questa relazione. Sono state esaminate infatti 72 galassie con luminosità superficiale bassa (LSB) e 34 galassie nane a disco.

Gli scienziati hanno poi scovato una relazione più profonda dell'accelerazione gravitazionale totale e la sua componente ordinaria, che coinvolge il raggio galattico e la morfologia delle galassie.

"Questo non solo dimostra l'inesattezza della relazione empirica descritta in precedenza ma rimuove i dubbi sull'esistenza della materia oscura nelle galassie." afferma Paolo Salucci, professore di astrofisica presso la SISSA.