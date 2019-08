La materia oscura potrebbe essere più vecchia del Big Bang, suggerisce uno studio

Uno dei più grandi misteri della fisica è sicuramente quello legato alla materia oscura. Una "sostanza" che costituisce circa l'80% della massa dell'Universo, mai osservata direttamente dagli scienziati. Un nuovo studio della Johns Hopkins University, suggerisce però che potrebbe essere esistita prima del Big Bang.

Pubblicato il 7 agosto su Physical Review Letters, la ricerca presenta una nuova idea su come potrebbe essere nata la materia oscura e come identificarla con osservazioni astronomiche. "Lo studio ha rivelato una nuova connessione tra fisica delle particelle e astronomia. Se la materia oscura è costituita da nuove particelle nate prima del Big Bang, esse influenzano il modo in cui le galassie sono distribuite nel cielo in un modo unico" afferma Tommi Tenkanen, autore dello studio.

I ricercatori credono che la materia oscura possa essere un residuo di una sostanza del Big Bang, ma non hanno mai trovato delle prove a sostegno di questa teoria. "Se la materia oscura fosse davvero un residuo del Big Bang, in molti casi i ricercatori avrebbero già dovuto vedere un segnale diretto della materia oscura in diversi esperimenti di fisica delle particelle", afferma Tenkanen.

Utilizzando un nuovo e semplice quadro matematico, lo studio mostra che la materia oscura potrebbe essere stata prodotta prima del Big Bang, durante un'era nota come inflazione, una frazione di secondo così piccola che è impossibile da descrivere, in cui l'Universo è esploso.

Questa rapida espansione potrebbe portare a una copiosa produzione di alcuni tipi di particelle chiamate scalari (per adesso, è stata scoperta solo una particella scalare, il bosone di Higgs). "Non sappiamo cos'è la materia oscura, ma se ha qualcosa a che fare con le particelle scalari, potrebbe essere più vecchia del Big Bang", spiega Tenkanen.

Mentre l'idea che la materia oscura esistesse prima del Big Bang non è nuova, altri teorici non sono stati in grado di elaborare calcoli a supporto dell'idea. Il nuovo studio suggerisce un modo per testare l'origine della materia oscura: osservando le firme che lascia sulla distribuzione della materia nell'Universo.

"Presto impareremo di più sull'origine della materia oscura quando il satellite Euclid sarà lanciato nel 2022", afferma infine Tenkanen.