Android 12 riceverà Material You su moltissimi smartphone: Google l'ha reso obbligatorio

Nella giornata di ieri, Google ha reso Material You obbligatorio per tutti gli smartphone che vogliono utilizzare Android 12 e le app di Google. Neanche un giorno dopo, la compagnia di Mountain View ha annunciato che OEM come Samsung e OnePlus adotteranno Material You a breve sui propri smartphone aggiornati ad Android 12.

Dopo il post sul blog di Google in cui Big G rendeva obbligatorio un theming engine per ogni smartphone con Android 12, pubblicato solo ieri, la lista di produttori di smartphone Android che hanno già confermato che si adegueranno alle regole imposte da Mountain View non ha fatto altre che allungarsi: tra di essi, al momento, vi sono Samsung, OnePlus, OPPO, Vivo, Xiaomi, Realme e Tecno, ma Google ha già spiegato che "altri" si aggiungeranno in futuro.

Fino ad oggi, il color theming dinamico è stato disponibile solo sugli smartphone Pixel, ma pare che Big G voglia cambiare le cose nel tentativo di rendere più coeso l'impatto grafico di Android a prescindere dal telefono utilizzato. In tal senso, OEM come Samsung e Xiaomi si sono attrezzati in anticipo, integrando Material You come una feature opzionale delle proprie distribuzioni di Android 12.

Ora, invece, tutti i produttori della lista si sono impegnati a implementare Material You o un altro sistema di theming dinamico dei colori, con delle specifiche tecniche già descritte da Google sul suo blog, su tutti propri telefoni futuri. Rohan Shahn, Production Manager di Android, ha spiegato che "man mano che più device Android 12 verranno rilasciati nei prossimi mesi, lavoreremo insieme ai produttori per assicurare la consistenza del design, ovvero che le API principali del design, specialmente relative al colore dinamico, funzionino correttamente in tutto l'ecosistema Android, cosicché gli utenti e gli sviluppatori possano beneficiare di un'esperienza più coesa".

Stando a quanto riportato ieri da Android Police, l'utilizzo di Material You sarà imprescindibile per l'accesso a Google Mobile Services, o GMS, ovvero tutte le app di Google presenti su Android, a partire da Play Store, YouTube, Gmail e Google Drive. Intanto, sempre nella giornata di ieri, Google ha aggiornato Android 12 risolvendo diverse vulnerabilità di sicurezza.