Questo nuovo materiale è diverso da tutti gli altri: potrebbe far progredire la tecnologia

Può una sostanza senza vita avere una "memoria"? Un nuovo composto chiamato biossido di vanadio è in grado di "ricordare" i precedenti stimoli esterni, scoprono i ricercatori in un nuovo studio pubblicato sulla rivista Nature Electronics. Questa, pensate, è la prima volta che viene scoperta qualcosa del genere.

In futuro, questo materiale potrebbe essere utilizzato per lo sviluppo di nuovi dispositivi elettrici. "Questi dispositivi funzionali simili al vetro potrebbero superare le prestazioni dell'elettronica convenzionale a semiconduttore di ossido di metallo in termini di velocità, consumo di energia e miniaturizzazione, oltre a fornire un percorso verso il calcolo neuromorfico e le memorie multilivello", afferma l'ingegnere elettrico Mohammad Samizadeh Nikoo dell'École Polytechnique Fédérale de Lausanne in Svizzera.

Il biossido di vanadio (VO 2) - scoperto nel 2018 - è un materiale recentemente proposto come alternativa, o complemento, al silicio come base per dispositivi elettronici. Al di sotto di 68 gradi Celsius, si comporta come un isolante, ma al di sopra di quella temperatura critica diventa un metallo con una buona conduttività, un cambiamento noto come transizione metallo-isolante. Quando la temperatura scende nuovamente, il materiale torna al suo stato originale.

Una scoperta formidabile che si aggiunge alle novità per quanto riguarda i materiali: come quello per pannelli solari 15 volte più sottile della carta o quello più resistente dell'acciaio e più leggere dello plastica.

Ed è proprio mentre gli scienziati stavano attuando esperimenti sul prodotto che hanno scoperto qualcosa di molto peculiare: sebbene sia tornato allo stesso stato iniziale, il VO 2 si è comportato come se ricordasse l'attività recente. "Il VO 2 sembrava 'ricordare' la prima transizione di fase e anticipare la successiva", spiega l'ingegnere elettrico Elison Matioli dell'EPFL - qualcosa che ha a che fare con la struttura fisica del materiale.

"I nostri dispositivi funzionali possono, quindi, potenzialmente soddisfare le continue richieste dell'elettronica in termini di downscaling, funzionamento rapido e diminuzione del livello di alimentazione della tensione", afferma infine Matioli.