Questo materiale può fermare un proiettile calibro .50 veloce 819 metri al secondo

Gli scienziati sono riusciti a creare una "schiuma" fatta di sfere metalliche vuote in grado di sopportare l'incredibile impatto dei proiettili calibro .50, usati dai fucili da cecchino e dalle mitragliatrici pesanti.

Il materiale in questione pesa molto meno, circa la metà, delle armature d'acciaio convenzionali, ed è stato chiamato Schiuma di Metallo Composito (CMF), ed è capace di proteggere altrettanto efficacemente delle armature attualmente in uso.

"L'armatura fatti in CMF pesava meno della metà del peso dell'armatura di acciaio omogenea, necessaria per ottenere lo stesso livello di protezione", ha dichiarato l'ingegnere e scienziata dei materiali Afsaneh Rabiei, della North Carolina State University (NCSU).

L'armatura in questione non è per gli esseri umani, almeno non ancora, ma sarà usata sui veicoli militari. "Siamo stati in grado di ottenere significativi risparmi di peso che avvantaggiano le prestazioni del veicolo e l'efficienza del carburante senza sacrificare la protezione".

La schiuma è stata realizzata grazie all'uso di diversi metalli, tra cui alluminio e acciaio, pieni di sacche d'aria vuote. Nei test precedenti questo materiale resisteva alla perfezione allo scoppio di proiettili di media grandezza, con alto potenziale esplosivo e perfino al calore e a un certo numero di radiazioni.

Nell'ultimo test effettuato i ricercatori hanno voluto testare il materiale con la forza letale dei proiettili calibro .50 di 12,7 x 99 mm, comunemente usati nelle mitragliatrici e nei fucili da cecchino.

Nei test, il CMF era coperto da una piastra in ceramica nella parte anteriore e da una sottile piastra posteriore in alluminio. I proiettili sparati viaggiavano ad una velocità da 500 fino a 885 metri al secondo, e il materiale è stato capace di assorbire il 72-75% dell'energia cinetica.

In pratica, il materiale è riuscito a fermare dei proiettili che viaggiavano a circa 800 metri al secondo, ma c'è ancora spazio per ottimizzarlo. "Ad esempio, vorremmo ottimizzare l'adesione e lo spessore degli strati di ceramica, CMF e alluminio, che potrebbero portare a un peso totale ancora più basso e una migliore efficienza dell'armatura finale" ha dichiarato Rabiei.

