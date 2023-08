Un nuovo materiale è in grado di trasformare la luce in lavoro

Immaginate una persona che manovra un drone alimentato unicamente dall'energia di un raggio laser, eliminando la necessità di trasportare un'ingombrante batteria a bordo.

In un nuovo studio, i ricercatori dell'Università del Colorado hanno sviluppato un nuovo materiale fotomeccanico in grado di trasformare l'energia luminosa in lavoro meccanico senza produrre calore o elettricità. La scoperta potrebbe avere numerose applicazioni in vari settori, dalla robotica all’ingegneria aerospaziale.

In passato, altre ricerche avevano tentato di utilizzare solidi cristallini per scopi simili ma senza risultati eclatanti. Il problema era che questi materiali erano spesso molto fragili e si rompevano quando venivano esposti alla luce. Questo nuovo studio ha usato un approccio alternativo, che prevede l'utilizzo di array di minuscoli cristalli organici posti all'interno di un materiale poroso simile a una spugna. In questo modo si è ottenuta una resistenza mai raggiunta prima.

Quando sono esposti alla luce, i cristalli variano la loro orientazione e il materiale cambia forma. In questo modo, è possibile piegare o spostare carichi anche molto più pesanti dei cristalli stessi. Ad esempio, una striscia di cristalli di 0,02 mg riesce a sollevare un peso di 20 mg, circa 10.000 volte la loro massa (anche meglio dell'animale più forte in natura).

Il team di ricerca mira a migliorare il controllo del movimento del materiale e di aumentare l'efficienza, massimizzando la quantità di energia meccanica prodotta rispetto all'energia luminosa immessa. "Abbiamo ancora molta strada da fare prima che questi materiali possano davvero competere con gli attuatori esistenti" afferma Hayward, autore principale dello studio. "Ma questo è un passo importante nella giusta direzione e ci fornisce una tabella di marcia per arrivare a questo risultato nei prossimi anni".