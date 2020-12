Materiale nero simile a sabbia: ecco l'aspetto della polvere di un asteroide

Recuperata il 6 dicembre 2020 in Australia, la Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA) ha recentemente aperto la capsula spaziale contenente materiale proveniente dall'asteroide Ryugu e arrivato sulla Terra grazie al veicolo spaziale Hayabusa 2.

La sonda Hayabusa2 è stata originariamente lanciata il 3 dicembre 2014, il 27 giugno 2018 la missione ha raggiunto l'asteroide Ryugu e il veicolo spaziale è rimasto in contatto con la pietra cosmica fino al 13 novembre 2019. Qui potrete vedere il video di Hayabusa 2 dello scorso anno che bombarda l'asteroide Ryugu.

JAXA suggerisce che il materiale "derivato dall'asteroide Ryugu" sia composto da un "campione granulare di sabbia nera" presente all'interno del loro contenitore. Il materiale non è stato ancora mostrato pubblicamente e le foto disponibili - per adesso - mostrano solamente una parte del contenitore (quella cerchiata in rosso nell'immagine in calce alla notizia).

Il materiale all'interno del contenitore del campione e quello trovato all'ingresso del contenitore sono molto probabilmente dello stesso materiale. Il recupero di questi materiali spaziali è fondamentale per scoprire molto di più sull'origine della vita nel nostro Sistema Solare, ma anche per conoscere meglio gli asteroidi nel loro complesso.



Insomma, sicuramente non vediamo l'ora di ricevere ancora più informazioni sui campioni arrivati sulla Terra. Attendiamo, quindi, nuovi aggiornamenti da parte di JAXA.