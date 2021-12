Questo nuovo materiale per i pannelli solari è 15 volte più sottile della carta

Secondo quanto svelato da un nuovo comunicato stampa della Stanford University, i ricercatori sono riusciti a creare un nuovo materiale per pannelli solari 15 volte più sottile della carta. Non solo, i materiali utilizzati hanno il potenziale per assorbire un livello più elevato di luce solare rispetto ad altri materiali simili.

L'obiettivo dei ricercatori, infatti, è quello di trovare una valida alternativa al silicio, il materiale più utilizzato e comune per questi pannelli. Il silicio ha un grande difetto: è rigido e pesante e non è particolarmente adatto alle applicazioni richieste per aerei, veicoli spaziali, veicoli elettrici o persino dispositivi indossabili. L'energia solare è la fonte di energia più economica di tutte, e sarebbe un peccato non sfruttarla a dovere.

Così, gli esperti della Stanford University sono riusciti a realizzare un materiale spesso solo poche centinaia di nanometri, utilizzando TMDC monolayers (materiali semiconduttori bidimensionali) e contatti d'oro racchiusi in uno strato di grafene dello spessore di un solo atomo. Il tutto, successivamente, viene inserito all'interno di un pannello flessibile.

"Immagina un drone che si autoalimenta con un pannello solare sulla sua ala che è 15 volte più sottile di un pezzo di carta", ha dichiarato Koosha Nassiri Nazif, co-autore dello studio pubblicato sulla rivista Nature Communications. C'è, tuttavia, un grande problema: i pannelli solari al silicio convertono circa il 30% della luce solare in elettricità, mentre i TMD solo il 2%.

I ricercatori, però, son riusciti a raggiungere il 5,1% di efficienza di conversione della potenza con il nuovo dispositivo, ma affermano di riuscire a raggiungere il 27% di efficienza. "Il silicio costituisce oggi il 95% del mercato solare, ma è tutt'altro che perfetto. Abbiamo bisogno di nuovi materiali che siano leggeri, flessibili e, francamente, più ecologici", ha dichiarato infine Krishna Saraswat, autore senior del documento.

A proposito di fonti energetiche, sapete che la fusione nucleare sembra essere dietro l'angolo?