Questo materiale ci permetterà di colonizzare facilmente Marte

Per sviluppare una presenza sostenuta su Marte abbiamo bisogno di alcune tecnologie ad hoc per il Pianeta Rosso. Si devono, quindi, risolvere diversi problemi tecnici che stanno "impedendo" all'uomo di sbarcare sull'arido mondo. Senza alcun dubbio uno di questi problemi riguarda la costruzione di strutture.

Più di ogni altra cosa, su Marte l'umanità avrà bisogno di ripararsi dalle pericolose radiazioni che arrivano dal nostro Sole. Secondo un nuovo studio (pubblicato sulla rivista PLOS One) potremmo utilizzare la chitina per il materiale da costruzione. Secondo gli autori, il loro lavoro mostra che la chitina può essere utilizzata per costruire strumenti e strutture rigide, utilizzando un'energia davvero minima.

Cos'è la chitina? Si tratta di uno dei componenti dell'esoscheletro degli insetti, di artropodi e della parete cellulare dei funghi. Sulla Terra è molto diffusa e la si può trovare praticamente ovunque; dopo la cellulosa, la chitina è il più abbondante biopolimero presente in natura.

Come fare su Marte? Prendendo la chitina e trattandola con un processo alcalino, si ottiene quello che viene chiamato chitosano. Questo viene combinato con un analogo del suolo marziano e, infine, otterremo un nuovo materiale chitinoso che si chiama biolite. Questa tecnologia è stata effettivamente sviluppata per risolvere i problemi qui sulla Terra.

"La tecnologia è stata originariamente sviluppata per creare ecosistemi circolari negli ambienti urbani, ma grazie alla sua efficienza, è anche il metodo più efficiente per produrre materiali in un ecosistema estremamente scarso di un pianeta o satellite senza vita", afferma l'autore principale dello studio Javier Fernandez, dell'Università di Tecnologia e Design di Singapore.

Insomma, un ottimo candidato la costruzione di strutture sul Pianeta Rosso. Certo, ci sono moltissimi altri contendenti, vedremo quale di questi sarà utilizzato.