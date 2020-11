Questo materiale potrebbe preservare ancora di più il nostro patrimonio culturale

Sono molti i fattori che contribuiscono al declino dei nostri beni culturali, come monumenti, edifici storici e statue (che non sempre vengono restaurate al meglio, come in questo caso). Radiazione solare, pioggia, umidità, temperature estreme e tantissimi altri fattori possono influire negativamente sulla loro durata.

Altro aspetto fondamentale per la degradazione del nostro patrimonio culturale è la contaminazione microbica, causata da un ampio ecosistema di funghi, alghe, batteri e licheni microscopici che crescono all'interno dei pori dei materiali di cui sono costituiti, rendendoli meno resistenti ad altri agenti esterni ed accelerando nel tempo il loro processo di degradazione.

Quando si restaurano monumenti storici, infatti, è importante utilizzare materiali resistenti a questi microrganismi e soprattutto devono essere coerenti con i materiali originali. Così, un gruppo di ricercatori ha lavorato insieme per creare un additivo in grado di uccidere i microrganismi, che può essere incorporato nei materiali utilizzati per ricostruire monumenti ed edifici storici.

Gli esperti hanno anche testato la loro creazione con degli ottimi risultati. Si tratta, tuttavia, di uno studio preliminare che richiede ulteriori ricerche prima di portare il materiale sul mercato in maniera definitiva. Insomma, i nostri patrimoni culturali, grazie a questa scoperta, potranno un giorno godere di vita (ancora) più lunga e sicura.