Il materiale promozionale di Google Pixel 3a e 3a XL trapela online prima dell'annuncio

Il prossimo 7 maggio verranno svelati al grande pubblico gli smartphone Pixel 3a e Pixel 3a XL, i nuovi dispositivi di Google. L'interesse attorno all'evento si fa sempre più alto e gli appassionati del mondo smartphone non vedono l'ora di scoprire cosa BigG ha in serbo per loro. Ebbene, oggi potrebbe esserci stata un'anticipazione importante.

Infatti, a quanto pare, il materiale promozionale di Google Pixel 3a e Pixel 3a XL è già finito nelle mani dei leaker, che hanno già divulgato tutto sul web. Sappiamo quindi che i nuovi smartphone della società californiana dovrebbero arrivare nelle colorazioni White, Purple e Black e conosciamo anche parte delle presunte caratteristiche tecniche dei due dispositivi.

Pixel 3a dovrebbe montare un processore Qualcomm Snapdragon 670, un display da 5,6 pollici e una batteria da 3000 mAh, mentre Pixel 3a XL dovrebbe disporre di un SoC Qualcomm Snapdragon 710, di un pannello da 6 pollici e di una batteria da 3700 mAh. Le specifiche in comune dovrebbero invece essere la RAM (4GB), i tagli di memoria (64/128GB), il sensore di impronte digitali posteriore, la fotocamera posteriore Dual Pixel da 12,2MP e il sensore per i selfie da 8MP. Non dovrebbero mancare anche le modalità Night Sight, Motion Focus e Ritratto, a cui probabilmente si aggiungerà lo spazio di archiviazione illimitato per Google Foto.

Il sistema operativo sarà con ogni probabilità Android 9 Pie, in una versione essenzialmente stock. Per quanto riguarda i prezzi, si vocifera che Pixel 3a avrà un costo di partenza di 399 dollari, mentre Pixel 3a XL dovrebbe invece essere venduto a 479 dollari. Per ulteriori dettagli su questi smartphone, vi consigliamo di dare un'occhiata alla news dei primi render di Pixel 3a e a quella legata alla data di annuncio dei nuovi smartphone di Google.