Il materiale che ha punto di fusione più alto di tutti è (quasi) impossibile da sciogliere

I ricercatori della Brown University hanno identificato il materiale con il punto di fusione più alto conosciuto ed è realizzato miscelando afnio, azoto e carbonio. Quest'ultimo è resistente allo scioglimento, quasi quanto la temperatura sulla superficie del Sole.

Stiamo parlando di una temperatura di 4.100 °C. Fondendo due materiali e miscelandoli, possiamo aumentare drasticamente il punto di fusione del materiale risultante e può essere utilizzato in situazioni molto calde. Mescolare materiali per cambiare il loro punto di fusione è una tecnica molto usata, ma prevedere quali di questi avranno il punto di fusione più alto è un lavoro completamente differente.

I ricercatori utilizzano modelli computazionali per cercare di prevedere le combinazioni di due o più materiali. "Grazie a modelli del genere possiamo provare molte combinazioni diverse in modo molto economico e trovare quelle che potrebbero valere la pena sperimentare in laboratorio", ha affermato Axel van de Walle, professore associato di ingegneria e coautore di un nuovo studio.

Per farvi capire, la grafite fonde a 3652 ℃ e l'afnio, un elemento chiave utilizzato per le leghe ad alto punto di fusione, fonde a 2.227 °C. Il carburo di afnio (HfC), un composto chimico composto da afnio e carbonio, abbia un punto di fusione di circa 3.900 °C. Dopo che è stato sintetizzato, gli esperimenti hanno dimostrato che il suo punto di fusione era addirittura superiore: ben 3.958 °C.

D'altra parte, il carbonitruro di afnio (HfCN), un composto chimico sintetizzato artificialmente, è stato scoperto nel 2015 - attraverso modelli computerizzati - ma fino a quando il materiale non è stato effettivamente creato c'erano ancora alcuni scettici. Quindi, nel 2020, i ricercatori dell'Università nazionale di scienza e tecnologia (NUST) di Mosca hanno prodotto il materiale in laboratorio e hanno dimostrato che il suo punto di fusione è persino più alto di quanto previsto in precedenza, superando i 4.100 °C.

Sono necessarie, però, misurazioni più accurate per valutare il suo esatto punto di fusione e altre proprietà. A proposito, sapete che è stato creato un materiale che non esiste sulla Terra?