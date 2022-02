Questo nuovo materiale è più resistente dell'acciaio e più leggero della plastica

Lo sviluppo di un materiale più resistente del kevlar e dell’acciaio nell’estate del 2021 sorprese già i ricercatori, ma questa nuova svolta sarà ancora più incredibile. Gli ingegneri del Massachusetts Institute of Technology (MIT) hanno creato un nuovo materiale più resistente dell'acciaio e più leggero della plastica.

Questo nuovissimo polimero bidimensionale che si forma automaticamente in fogli è stato soprannominato 2DPA-1 e potrebbe rivoluzionare la creazione dei rivestimenti in plastica. Secondo il professore e autore dello studio Micheal Strano, questo materiale potrebbe addirittura essere utilizzato per sostenere interi edifici, ma anche per creare parti delle automobili e smartphone a causa della leggerezza e resistenza. Per giunta, sembra essere anche facile da realizzare in quantità elevate senza una spesa eccessiva di risorse e tempo.

Secondo quanto ripreso da MIT News, 2DPA-1 migliora la plastica tradizionale proponendosi come materiale fino a sei volte più resistente di un vetro antiproiettile, tale da richiedere una forza doppia rispetto a quella utilizzata nel caso dell’acciaio per rompere il polimero.

Come spiegato da Strano, che con i suoi colleghi ha già richiesto due brevetti per produrre 2DPA-1 in blocco, “Di solito non pensiamo alla plastica come a qualcosa che potresti usare per sostenere un edificio, ma con questo materiale puoi rendere possibili tante nuove cose. Ha proprietà molto insolite e ne siamo molto entusiasti”. Che si tratti davvero del futuro per la plastica?

