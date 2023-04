Questo materiale si rigenera da solo grazie ad un fungo

Un team di biotecnologi dell'Università di Newcastle, in collaborazione con un collega della Northumbria University, ha sviluppato un incredibile materiale indossabile autorigenerante che utilizza un micelio come "ingrediente" fondamentale. Un processo innovativo che, già dai primi test, risulta eccezionale.

Il micelio, divenuto ormai molto famoso grazie alle tematiche affrontate in "The Last of Us", è una struttura filiforme prodotta da alcuni tipi di funghi. Già in ricerche precedenti era stata dimostrata la formazione e crescita di intere colonie fungine grazie all'attività di miceli intrecciati e ramificati, con conseguente sviluppo di vere e proprie strutture di grandi dimensioni.

Inoltre, già in passato questi "tappeti" di micelio erano stati trattati e lavorati per produrre un particolare materiale noto come "pelle di micelio", data la sua somiglianza con la pelle di vacchetta, un pellame molto noto per la sua esclusività.

Purtroppo però, come ha fatto presente il team di ricerca inglese, tali trattamenti tendono a uccidere le clamidospore, i piccoli noduli che hanno la capacità di far tornare in vita il materiale, nelle giuste circostanze.

Dopo aver quindi esaminato i campioni ed il processo di rivestimento in pelle, hanno considerato la possibilità di cambiare tecnica produttiva per evitare questo inconveniente, con la possibilità di permettere al materiale di auto-rigenerarsi in un ambiente favorevole.

I ricercatori, Elise Elsacker, Martyn Dade-Robertson e Meng Zhang, hanno dunque coltivato il proprio lotto di micelio aggiungendo clamidospore attive ad una base acquosa di carboidrati, proteine ​​e altri nutrienti.

Hanno poi lasciato passare abbastanza tempo perché si formasse una spessa pelle sul liquido, per poi prelevarla e garantirne l'asciugatura. Infine, hanno applicato un mix di temperature e sostanze chimiche che hanno permesso al materiale di diventare simile alla pelle senza però uccidere le clamidospore incorporate.

I test del materiale risultante hanno mostrato una perfetta corrispondenza con le altre pelli ottenute dal micelio, sia nell'aspetto che nelle caratteristiche. Per testarne inoltre le capacità rigenerative, il gruppo ha praticato dei buchi prima di immergerlo in una vasca riempita con lo stesso liquido che era stato usato per la sua creazione.

Durante il processo di asciugatura, hanno notato che nel tempo le clamidospore rianimate sono state in grado di riparare i fori, rendendo il materiale appena ricostruito restente quanto un campione di controllo non danneggiato.

Che ne pensate di questo studio? Sareste curiosi di indossare un prodotto simile? O avreste paura di finire nel mondo di The Last of Us?

A proposito di materiali innovativi, ecco un nostro approfondimento sui vestiti del futuro, che saranno intelligenti, wireless ed impossibili da macchiare.